4:4 gegen Polen: U 16 gleicht spät aus

Die U 16-Nationalmannschaft hat gegen Polen den späten Ausgleich erzielt. Das Team von Coach Andre Pawlak spielte in einem packenden Nachbarschaftsduell in Berlin 4:4 (3:4).

Luca Hampel brachte die deutsche Auswahl früh in Führung (6.), doch der Ausgleich durch Berkowski ließ nicht lange auf sich warten (12.). In der 29. Minute ging das die deutsche Elf dann durch Massek erneut in Führung und erneut gelang den Gästen der schnelle Treffer zum 2:2 durch Feliks (33.). Die polnische Auswahl erhöhte nun den Druck und legte durch Kucharski (35.) und Direkt im Anschluss folgte dann der nächste Treffer (35.). Cecula verwertete kurz darauf einen Freistoß zum für die polnische Auswahl und baute die Führung für die Gäste aus (41.) In der Nachspielzeit gelang Luca Hampel der Anschlusstreffer (45.+2).

Später Ausgleich für DFB-Elf

Die zweite Halbzeit verlief dann weniger spektakulär. Beide Teams erspielten sich weiterhin gute Tormöglichkeiten. Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit durfte das Team von Andre Pawlak dann doch noch den Ausgleich bejubeln. Erblin Osmani erzielte per Foulefmeter den Ausgleichstreffer vor 820 Zuschauern im Stadion auf dem Wurfplatz.

DFB-Trainer Andre Pawlak zeigte sich nach der Partie insgesamt zufrieden: "Das war definitiv ein wildes Jugendspiel. Wir sind noch absolut in der Erprobungsphase. Wir sind gut reingekommen in die Partie, bekommen dann jedoch schnell den Ausgleich. Der Gegner war sehr stark und uns körperlich überlegen. In der Phase der Gegentore vor dem 2:3 und dem 2:4 haben wir uns nicht ausreichend gewehrt. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs das viel besser gemacht und mehr Chancen erspielt. Am Ende ist das 4:4 verdient. Wir haben 19 neue Spieler dabei im Vergleich zum letzten Lehrgang dabei. Das ist Polen deutlich weiter und das hat man gesehen. Wir wollen die Jungs kennenlernen und das ist das Ergebnis zweitrangig.“

Am kommenden Montag trifft die deutsche Auswahl erneut auf Polen. Der zweite Test der beiden Teams wird um 12.30 Uhr im selben Stadion im Berliner Olympiapark angepfiffen.