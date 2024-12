Vier-Nationen-Turnier: U 16 zum Abschluss gegen Oranje

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft trifft in ihrer dritten und letzten Begegnung im Vier-Nationen-Turnier in Portugal heute (ab 14.30 Uhr, live auf YouTube) in Albufeira auf die Niederlande. Die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister hatte die beiden ersten Duelle an der Algarve für sich entscheiden können: Zunächst gelang ein 3:2 (3:0) gegen die Auswahl Japans, danach ein 2:0 (1:0) gegen Gastgeber Portugal.

Die Startelf: Trippel - Abraha, Hawighorst, Palma, Ünal - Karl, Kramer, Osman - Gashi, Günner, Laghrissi

"Wir sind froh, dass wir jetzt einige Tage Zeit zum Regenerieren hatten", sagte Meister nach dem Sieg gegen die Portugiesen am Samstag. "Wir wollen das dritte Spiel genauso angehen und gegen die Niederlande an unsere Leistung der ersten beiden Spiele anknüpfen."

Nach dem Turnier an der Algarve wartet schon Ende März in der Heimat der nächste Lehrgang. Dann geht es am 22. und 25. März zweimal gegen die Auswahl Italiens. Die Spielorte stehen noch nicht fest.