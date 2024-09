U 16 bezwingt Österreich bei Pawlak-Debüt

Gelungener Einstand: Im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer André Pawlak hat die U 16-Nationalmannschaft einen Sieg eingefahren. In einem packenden Nachbarschaftsduell gegen Österreich setzten sich die DFB-Junioren letztlich knapp mit 3:2 (2:1) durch.

"Es war unser erstes Spiel mit der Mannschaft und es war ein wilder Ritt", so Cheftrainer Pawlak nach seinem Debüt. "Da hätten durchaus auch auf beiden Seiten noch mehr Tore fallen können. Das ist zum einen gut, dass wir uns die Torchancen erarbeiten, aber wir haben definitiv auch zu viel zugelassen. Daran gilt es zu arbeiten. Wir waren mit der Intensität und der Leidenschaft, mit der die Jungs gekämpft haben, völlig einverstanden. Wir hatten richtig gute Aktionen. Das eine oder andere, das noch nicht gepasst hat, werden wir uns sicherlich anschauen, aber für das erste Spiel können wir sehr zufrieden sein."

Stuttgarts Speidel schnürt den Doppelpack

In der MGG Arena in Grödig erwischte Deutschland einen Start nach Maß. Nicht einmal 60 Sekunden waren gespielt, da erzielte Kian Speidel bereits das 1:0. Nach einer knappen halben Stunde schnürte der Stuttgarter (25.) nach einem tollen Steckpass von Fadi Zarqelain den Doppelpack. Nahezu mit dem Halbzeitpfiff nutzten die Gastgeber einen Fehler in der DFB-Abwehr gnadenlos aus und verkürzten durch Marek Kolodziejczyk. Leeron Danioko (56.) vom FC Bayern stellte den alten Abstand wieder her, Österreichs Fabio Ebner (68.) machte es aus elf Metern noch einmal spannend. Mehr ließ das DFB-Team aber nicht zu.

Bereits am Sonntag treten beide Mannschaften erneut gegeinander an. Anstoß ist um 11 Uhr - gespielt wird wieder in der MGG Arena in Grödig.