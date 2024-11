Die deutschen U 16-Junioren treffen im Oktober in zwei Heimspielen auf die Auswahl Polens. Für die Mannschaft von André Pawlak geht es in Berlin gegen die U 16 des Nachbarlandes - heute (ab 17.30 Uhr) und am Montag (ab 12.30 Uhr) jeweils im Stadion auf dem Wurfplatz. Karten sind im DFB-Ticketshop erhältlich.

"Wir sind sehr gespannt auf unseren zweiten Länderspiellehrgang mit einigen neuen Gesichtern", sagt DFB-Trainer André Pawlak, der einen 22-köpfigen Kader berief. "Mit Polen haben wir wieder einen sehr starken Gegner, der uns alles abverlangen wird, so dass wir wieder viele Erkenntnisse über die eingeladenen Jungs gewinnen werden."

Bei Pawlaks DFB-Debüt gelang der U 16-Nationalmannschaft Anfang September zunächst ein 3:2 gegen Österreich, ehe es gegen denselben Gegner ein deutliches 1:5 setzte.