U 16 testet erneut gegen Polen

Die deutschen U 16-Junioren treffen heute (ab 12.30 Uhr, live bei YouTube) auf Polen. Am Freitag trennten sich die Teams in einem ersten Test bereits mit 4:4 (3:4). Im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin, wo auch das heutige Duell stattfindet, erzielte Deutschland einen späten Ausgleich. André Pawlak berief einen 22-köpfigen Kader für die Länderspielphase. Karten sind im DFB-Ticketshop erhältlich.

Die deutsche Aufstellung: Walz - Probst, Yigit, Seretis, Veit, Polzin, Osmani, Cannizzaro, Asante, Hampel, Neininger

Pawlak: "Die Jungs weiterhin kennenlernen"

"Wir wissen nach dem ersten Test gegen Polen, welche Dinge wir besser machen müssen," sagt DFB-Trainer André Pawlak. "Grundsätzlich gilt, dass wir die Jungs weiterhin kennenlernen und verschiedene Formationen testen wollen." stellt Pawlak fest.

Am 15. und 18. November kommt es zum nächsten Testspiel-Doppelpack. Dann trifft die deutsche Auswahl auf die Türkei.