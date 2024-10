2:1 gegen Polen: U 16 feiert Heimsieg

Die U 16-Nationalmannschaft hat den zweiten Test gegen Polen innerhalb von drei Tagen gewonnen. Das Team von Coach André Pawlak siegte in Berlin nach einigen Änderungen in der Startelf 2:1 (2:0). Erst am Freitag hatten sich beide Teams in einer unterhaltsamen Partie 4:4 (3:4) getrennt.

"Wir wollten defensiv besser stehen als im ersten Spiel und präsenter in den Zweikämpfen sein und mehr über das Umschaltspiel kommen. Das haben die Jungs heute sehr gut umgesetzt", sagte Pawlak. "Auch wenn wir am Freitag offensiv gefälliger waren als heute, haben wir dann zwei Situationen genutzt und bis zum Gegentor sogar Chancen auf den dritten Treffer. Die Jungs haben alles angenommen, was ich ihnen mitgegeben habe, demnach bin ich mit dem Spiel und dem Ergebnis sehr zufrieden."

Zwei Treffer vor der Halbzeit

Die erste Halbzeit des zweiten Duells verlief weniger torreich, jedoch erspielten sich beide Mannschaften erneut gute Möglichkeiten. Nach über einer halben Stunde lief Luca Hampel alleine auf das polnische Tor zu und verwandelte den Nachschuss zur verdienten Führung (32.). Simone Cannizzaro erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 2:0 (43.).

Auch in der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften offensiv. Den Gästen gelang knapp zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit der Anschlusstreffer durch Oliver Scott, der per Kopf aus kurzer Distanz vollendete (81.). Das Team von DFB-Trainer André Pawlak verteidigte die knappe Führung anschließend und bleibt damit in beiden Tests gegen die polnische Auswahl ungeschlagen.

In knapp einem Monat wartet erneut ein Testspiel-Doppelpack auf die deutsche U 16. Am 15. und 18. November trifft das Team in Antalya auf die Türkei.