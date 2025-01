// Frauen-Nationalmannschaft

Alexandra Popp: "Wir haben die Wand eingerissen"

Für Alexandra Popp endet ein besonderes Jahr. Popp hat in 2024 ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Wie schaut die langjährige Kapitänin auf ihre Zeit in der DFB-Auswahl zurück? Was waren besondere Momente? Was bleibt in Erinnerung?