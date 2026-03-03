Frauen-Nationalmannschaft
Resttickets fürs Slowenien-Spiel in Dresden
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eröffnet das Jahr 2026 in Dresden: Heute Abend trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück im Rudolf-Harbig-Stadion auf Slowenien. Die Partie beginnt um 17.45 Uhr und wird live in der ARD übertragen. Zuletzt waren die DFB-Frauen am 7. Oktober 2022 in Dresden zu Gast.
Es wurden bereits rund 19.000 Eintrittskarten abgesetzt. Resttickets gibt es hier.
Tickets ab 15 Euro
Resttickets für die Partie in Dresden gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab 12 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Ticket-Kategorien jeweils 10 Euro. Es gibt keine Tageskasse, Tickets sind nur online über den DFB-Ticketshop erhältlich.
Der Fanblock im Rudolf-Harbig-Stadion befindet sich in den Blöcken B1 und B2. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.
Für Deutschland ist es der Auftakt in die Women's European Qualifiers und damit in die Gruppe A4, in der neben Slowenien auch Österreich und Norwegen warten. Bereits wenige Tage später folgt die nächste Partie: Am Samstag, 7. März 2026, bestreitet das DFB-Team sein zweites Gruppenspiel auswärts gegen Norwegen.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: sal
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf für das Spiel läuft, rund 15.000 Karten sind bereits vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
Maren Meinert: "Das ist beeindruckend"
Zwei deutliche Siege zum Start der WM-Qualifikation: Die DFB-Frauen haben Ausrufezeichen gesetzt und Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien genommen. Assistenztrainerin Maren Meinert spricht über die Partien.
Video: Weiterhin in Torlaune und zu null
Die DFB-Frauen haben auch im zweiten Spiel des Jahres in der WM-Qualifikation überzeugt. Gleich vier verschiedene Torschützinnen und eine gut aufgelegte Ann-Katrin Berger sorgten für ein 4:0 in Norwegen. DFB.de hat die Highlights im Video.