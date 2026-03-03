Resttickets fürs Slowenien-Spiel in Dresden

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eröffnet das Jahr 2026 in Dresden: Heute Abend trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück im Rudolf-Harbig-Stadion auf Slowenien. Die Partie beginnt um 17.45 Uhr und wird live in der ARD übertragen. Zuletzt waren die DFB-Frauen am 7. Oktober 2022 in Dresden zu Gast.

Es wurden bereits rund 19.000 Eintrittskarten abgesetzt. Resttickets gibt es hier.

Tickets ab 15 Euro

Resttickets für die Partie in Dresden gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab 12 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Ticket-Kategorien jeweils 10 Euro. Es gibt keine Tageskasse, Tickets sind nur online über den DFB-Ticketshop erhältlich.

Der Fanblock im Rudolf-Harbig-Stadion befindet sich in den Blöcken B1 und B2. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.

Für Deutschland ist es der Auftakt in die Women's European Qualifiers und damit in die Gruppe A4, in der neben Slowenien auch Österreich und Norwegen warten. Bereits wenige Tage später folgt die nächste Partie: Am Samstag, 7. März 2026, bestreitet das DFB-Team sein zweites Gruppenspiel auswärts gegen Norwegen.