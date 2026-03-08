Video: Weiterhin in Torlaune und zu null

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat auch im zweiten Spiel des Jahres in der WM-Qualifikation überzeugt. Beim 4:0 (3:0) gegen Norwegen in Stavanger hielt das DFB-Team dank einer stark aufgelegten Ann-Katrin Berger erneut die Null. Zudem trugen sich gleich vier verschiedene Spielerinnen in die Torschützenliste ein. DFB.de hat die Highlights der Partie im YouTube-Video.