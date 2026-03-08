Frauen-Nationalmannschaft
Video: Weiterhin in Torlaune und zu null
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat auch im zweiten Spiel des Jahres in der WM-Qualifikation überzeugt. Beim 4:0 (3:0) gegen Norwegen in Stavanger hielt das DFB-Team dank einer stark aufgelegten Ann-Katrin Berger erneut die Null. Zudem trugen sich gleich vier verschiedene Spielerinnen in die Torschützenliste ein. DFB.de hat die Highlights der Partie im YouTube-Video.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf für das Spiel läuft, rund 15.000 Karten sind bereits vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
Maren Meinert: "Das ist beeindruckend"
Zwei deutliche Siege zum Start der WM-Qualifikation: Die DFB-Frauen haben Ausrufezeichen gesetzt und Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien genommen. Assistenztrainerin Maren Meinert spricht über die Partien.
Wück: "Wir hatten Phasen im Spiel, die phänomenal waren"
Mit einem 4:0 (3:0) gegen Norwegen hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der WM-Qualifikation eingefahren. DFB.de hat die Stimmen nach dem Spiel in Stavanger mitgeschrieben.