Frauen-Nationalmannschaft
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die WM 2027 am Dienstag, 14. April 2026, im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Die Partie beginnt um 18.15 Uhr. Der Vorverkauf für das Spiel in der Frankenmetropole läuft gut, bisher wurden schon rund 15.000 Tickets verkauft. Karten gibt es weiterhin hier.
Tickets für die Partie in Nürnberg gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab 12 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Ticketkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets kosten 10 Euro pro Karte (in Kategorie 3) und sind ebenfalls über das DFB-Ticketportal erhältlich.
Am 18. April in Österreich
Der Fanblock im Max-Morlock-Stadion befindet sich in den Blöcken 9 und 11. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.
Für die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück ist die Partie ein weiterer wichtiger Schritt in der Qualifikation für die FIFA Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. In ihrer Gruppe treffen die DFB-Frauen neben Österreich unter anderem auch auf Slowenien und Norwegen. Nach dem Duell in Nürnberg steht bereits wenige Tage später das Rückspiel an: Das zweite Aufeinandertreffen folgt am 18. April (ab 18 Uhr) in Ried, wo das deutsche Team erneut gegen Österreich antritt.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Fans, Fan Club, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
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Die Tickets für das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem Abflug in die USA am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland sind vergriffen. Der Ticket-ReSale ist geöffnet.
Jetzt Tickets fürs Ghana-Spiel sichern
Im ersten Heim-Länderspiel des WM-Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft am 30. März (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart auf Ghana. Tickets für das Spiel in der MHP Arena sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich.
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Der Fan Club Nationalmannschaft geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft und setzt auf mehr Digitalisierung und Komfort für seine Mitglieder: Ab sofort steht allen Mitgliedern ein digitaler Mitgliederausweis zur Verfügung.