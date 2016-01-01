Ü-Cups
Sieger Ü 32
|Saison
|Pokalsieger
|Datum
|Ort
|2025
|1. FC Riegelsberg
|24. August
|Olympiapark, Berlin
|2024
|SG Essen-Schönebeck
|24. August
|Olympiapark, Berlin
|2023
|FC Bayern München
|14. Oktober
|Olympiapark, Berlin
|2022
|SG Essen-Schönebeck
|25. September
|Olympiapark, Berlin
|2021
|Turnier abgesagt (Corona-Pandemie)
|Olympiapark, Berlin
|2020
|Turnier abgesagt (Corona-Pandemie)
|Olympiapark, Berlin
|2019
|FC Bayern München
|15. September
|Olympiapark, Berlin
|2018
|FC Bayern München
|16. September
|Olympiapark, Berlin
|2017
|SG Essen-Schönebeck
|3. September
|Olympiapark, Berlin
|2016
|Niendorfer TSV
|4. September
|Olympiapark, Berlin
|2015
|SV Dirmingen
|6. September
|Olympiapark, Berlin
|2014
|SC Preußen Borghorst
|7. September
|Olympiapark, Berlin
|2013
|Tennis Borussia Berlin
|8. September
|Olympiapark, Berlin