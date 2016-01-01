Ü-Cups

Sieger Ü 32

Saison Pokalsieger Datum Ort
2025 1. FC Riegelsberg 24. August Olympiapark, Berlin
2024 SG Essen-Schönebeck 24. August Olympiapark, Berlin
2023 FC Bayern München 14. Oktober Olympiapark, Berlin
2022 SG Essen-Schönebeck 25. September Olympiapark, Berlin
2021 Turnier abgesagt (Corona-Pandemie)   Olympiapark, Berlin
2020 Turnier abgesagt (Corona-Pandemie)   Olympiapark, Berlin
2019 FC Bayern München 15. September Olympiapark, Berlin
2018 FC Bayern München 16. September Olympiapark, Berlin
2017 SG Essen-Schönebeck 3. September Olympiapark, Berlin
2016 Niendorfer TSV 4. September Olympiapark, Berlin
2015 SV Dirmingen 6. September Olympiapark, Berlin
2014 SC Preußen Borghorst 7. September Olympiapark, Berlin
2013 Tennis Borussia Berlin 8. September Olympiapark, Berlin
 

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