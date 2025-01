Wettbewerbe

// DFB-Ü 40-Cup

DFB-Ü-Cups in Berlin: Spannung bis in die letzten Sekunden

Am Wochenende wurden in Berlin in drei Altersklassen bei den Männern und im Ü 32-Bereich bei den Frauen wieder die DFB-Ü-Cups ausgespielt. Auch einige Ex-Profis duellierten sich in vielen spannenden Partien. Alle Infos dazu gibt es hier.