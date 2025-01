// U 19-Frauen

U 19 spielt gegen Schweden, Ungarn und Rumänien um EM-Teilnahme

Die U 19-Frauen treffen in der 2. Qualifikationsrunde zur EM 2024 in Litauen auf Schweden, Ungarn und Rumänien. Das ergab die Auslosung heute in der UEFA-Zentrale in Nyon. Die Partien werden im April in Ungarn ausgetragen.