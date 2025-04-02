EM-Qualifikation: U 19-Frauen starten mit Sieg gegen Israel

Die deutschen U 19-Frauen sind mit einem Sieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Cheftrainer Michael Urbansky setzte sich in Torun 2:0 (1:0) gegen Israel durch. Maj Schneider brach den Bann fast mit dem Pausenpfiff (45.+3), in der zweiten Hälfte erhöhte Tessa Zimmermann (67.).

"Es war ein Arbeitssieg, ein hartes Stück Arbeit. Israel stand sehr tief und wir waren am Anfang ein bisschen zu hektisch, haben oft falsche Entscheidungen getroffen und etwas gebraucht, um in den Rhythmus zu kommen", sagte Michael Urbansky. "Die ersten Spiele in einer Qualifikation sind grundsätzlich nicht einfach, deshalb ziehe ich trotzdem ein positives Fazit, auch weil wir zu null gespielt haben".

Weiter geht's am Samstag (ab 14 Uhr, live bei YouTube) in Inowrocław gegen Finnland und zum Abschluss am Dienstag (ab 12 Uhr, live bei YouTube) in Bydgoszcz gegen Gastgeber Polen. Nur die Erstplatzierten der sieben Qualifikationsgruppen buchen neben dem gesetzten EM-Ausrichter Polen das Ticket für die Endrunde vom 15. bis 27. Juni 2025. Sollten die Polinnen Platz eins in der deutschen Gruppe belegen, rückt der beste Gruppenzweite der sieben Miniturniere ins EM-Teilnehmerfeld nach.

Schneider bricht den Bann, Zimmermann legt nach

Der DFB-Nachwuchs erarbeitete sich vom Anpfiff weg die Spielkontrolle, Israel beschränkte sich nahezu ausschließlich auf die Abwehrarbeit. Chancen blieben zunächst Mangelware: Marina Scholz wurde nach einem Chipball gerade noch am Abschluss gehindert (5.), ein abgefälschter Kopfball von Karla Brinkmann tropfte neben den Pfosten (19.). Dann wurde es erstmals knapp, als Rosa Rückert aus kurzer Distanz an Torfrau Noa Kosak scheiterte und Schneider den Abpraller über die Latte setzte (23.).

In der 29. Minute kam dann auch Pech dazu: Estrella Merino Gonzalez setzte sich im Strafraum einmal energisch durch, traf mit ihrem Flachschuss aber nur den Pfosten. Grundsätzlich tat sich das deutsche Team gegen die massierte israelische Abwehr schwer, in Abschlusspositionen zu kommen. Das änderte sich in der Nachspielzeit, als Scholz' Flanke punktgenau Schneider am Fünfmeterraum fand.

Die Dominanz der DFB-Auswahl setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort, Rückert hatte per Kopf gleich die nächste Großchance (50.). In der 64. Minute dann doppeltes Alupech: Erst traf Emily Wallrabenstein aus der Distanz, dann Rückert per Kopf im Nachsetzen die Querlatte. Wenig später schlug es nach Zimmermanns Flachschuss dann aber doch zum zweiten Mal hinter Kosak ein. Danach verhinderte die israelische Torfrau gegen Melina Krüger den dritten Gegentreffer stark (72.).

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.