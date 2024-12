EM-Qualifikation: Gruppensieg nach 5:1 gegen Dänemark

U 19-Frauen

U 19 in zweiter EM-Qualirunde gegen Polen, Finnland und Israel

Die deutschen U 19-Frauen bekommen es in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Gruppe 7 mit Polen, Finnland und Israel zu tun. "Es werden intensive Spiele, in denen Kleinigkeiten entscheiden", so Trainer Michael Urbansky nach der Auslosung in Nyon.