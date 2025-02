Urbansky beruft 23 Spielerinnen für Lehrgang in Spanien

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf die zweite EM-Qualifikationsrunde vor. Bevor es im Frühjahr 2025 im Miniturnier in Polen gegen Polen, Finnland und Israel um das EM-Ticket geht, steht ein wichtiger Lehrgang auf dem Programm. Dabei will das DFB-Team die Grundlagen für eine erfolgreiche Qualifikation legen. U 19-Cheftrainer Michael Urbansky hat nun seinen Kader für den anstehenden Lehrgang im spanischen La Nucia mit zwei Länderspielen gegen Italien am 22. Februar (ab 15 Uhr) und Schweden am 25. Februar (ab 18 Uhr) bekanntgegeben. Beide Partien werden im Desportivo Camillo Cano Partida Muixara ausgetragen.

"Die kommende Maßnahme wollen wir nutzen, um uns bestmöglich auf die danach anstehende zweite EM-Qualifikationsrunde in Polen vorzubereiten", sagt Trainer Michael Urbansky. "Im Training und in den beiden Länderspielen gegen Italien und Schweden wollen wir spezielle Themen unseres Spiels noch einmal schärfen und optimieren. Zudem werden wir die gemeinsamen Tage nutzen, noch enger zusammenzurücken, um dann im April ein Team zu sein, das mit enger Verbundenheit und Klarheit gemeinsam in eine Richtung zieht."

Ende März steht für die deutschen U 19-Frauen die entscheidende Qualifikationsrunde an. In Polen trifft das Team am 2. April auf Israel, gefolgt vom Duell mit Finnland am 5. April. Zum Abschluss wartet am 8. April die Begegnung mit Gastgeber Polen. Nur die sieben Gruppensieger sichern sich das Ticket für die Endrunde auf den Färöern, die vom 4. bis 17. Mai 2025 ausgetragen wird.

