Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft bekommt es in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Gruppe 7 mit Polen, Finnland und Israel zu tun. Das ergab die Auslosung am heutigen Freitagvormittag im schweizerischen Nyon. Das Miniturnier wird zwischen dem 30. März und 9. April 2025 in Polen ausgetragen.

"Wir treffen in Polen auf drei Mannschaften, die uns auf unterschiedlichste Weise alles abverlangen werden", sagt DFB-Trainer Michael Urbansky. "Es werden intensive Spiele, in denen Kleinigkeiten entscheiden. Wir werden in jedem Spiel alles investieren müssen, um an der Endrunde im kommenden Sommer in Polen teilnehmen zu dürfen."

Letzter deutscher EM-Titel 2011

Nur die Erstplatzierten der sieben Gruppen qualifizieren sich neben dem gesetzten EM-Gastgeber Polen für die Endrunde vom 15. bis 27. Juni 2025. Sollten die EM-Gastgeberinnen aus Polen Platz eins in der deutschen Gruppe belegen, rückt der beste Gruppenzweite der sieben Miniturniere ins EM-Teilnehmerfeld nach.

Die deutschen U 19-Frauen feierten in der ersten EM-Qualifikationsrunde drei klare Siege gegen den Kosovo (5:0), Griechenland (3:0) und Dänemark (5:1) und waren bei der Auslosung in Topf 1 kategorisiert worden.

Deutschland ist gemeinsam mit Spanien in dieser Altersklasse Rekordeuropameister. Der letzte der sechs Titel datiert allerdings aus dem Jahr 2011.