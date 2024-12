EM-Quali: U19-Frauen nach Sieg über Griechenland weiter

Die U19-Frauen-Nationalmannschaft hat auf dem Hauptplatz der Sportschule Duisburg-Wedau einen weiteren Schritt in Richtung EM-Qualifikation gemacht. Durch ein 3:0 (1:0) vor 257 Zuschauern gegen Griechenland gab es für die Mannschaft von Trainer Michael Urbansky den zweiten Sieg im zweiten Spiel, wodurch das Ticket für die nächste Phase der EM-Qualifikation gelöst wurde.

"Wir sind froh, dass wir das Spiel souverän gewonnen haben", sagte Urbansky nach dem Spiel. "Es war nicht so einfach den tiefen Block der Griechinnen zu brechen, aber wir haben es dann geschafft. Dafür hatten wir versucht unserer Mannschaft die notwendige Geduld im Vorfeld zu vermitteln, wir wussten, was auf uns zukommt."

Krüger schnürt Doppelpack

Von Beginn an erarbeiteten sich die deutschen Frauen ein Chancenübergewicht, waren aber für den Führungstreffer auf eine Standardsituation angewiesen. Vom linken Eck des Sechzehners brachte Melina Krüger (22.) den Ball flach in den Fünfer, wo dieser an Mitspielerinnen wie Gegnerinnen vorbeirollte und auch Griechenlands Torfrau Fafailia Petaloti überraschte.

Deutschland blieb auch im weiteren Spielverlauf überlegen, verpasste es aber noch vor der Pause den Spielstand zu erhöhen. Anders dann der Auftakt in den zweiten Durchgang. Krüger (50.) nutzte gleich die erste Gelegenheit und erhöhte auf 2:0. Eingangs der Schlussphase stellte dann die eingewechselte Rosa Rückert (80.) mit ihrem Treffer den späteren 3:0-Endstand her.

Bereits am Mittwoch waren die U19-Frauen mit einem 5:0 über den Kosovo erfolgreich in diese Qualifikationsphase gestartet. Am Dienstag geht es zum Abschluss erneut in Duisburg gegen Dänemark.