Überzeugender Sieg gegen den Kosovo: Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft ist in Duisburg erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Auf der Anlage der Sportschule Wedau gewann das Team von Michael Urbansky 5:0 (2:0). Mit dem ungefährdeten Auftaktsieg ist der Grundstein für den Schritt in die nächste Qualifikationsrunde gelegt.

Schon im ersten Durchgang bestätigte das DFB-Team seine Favoritenrolle. Estrella Merino Gonzalez brachte Deutschland in der 18. Minute in Führung, Laila Portella erhöhte nur wenig später (26.). Mit der komfortablen 2:0-Führung ging es in die Halbzeitpause. Nach einigen personellen Wechseln war es Mittelfeldfrau Maj Schneider, die in der 67. Spielminute mit dem dritten Treffer des Tages für die Vorentscheidung sorgte, die eingewechselte Leonie Schetter schoss kurz vor Ende der regulären Spielzeit Deutschlands viertes Tor (89.). Schneider schnürte in der Nachspielzeit ihren Doppelpack und traf zum 5:0-Endstand.

"Nicht selbstverständlich, mit 5:0 zu starten"

Urbansky zeigte sich nach der Partie zufrieden: "Es war eine sehr ordentliche Leistung und wir sind zufrieden, denn es ist nicht selbstverständlich, mit einem 5:0 zu starten. Bei einem Pflichtspiel ist schließlich immer etwas Druck dabei. Heute Abend genießen wir es, doch wir wissen auch, dass wir in den kommenden Spielen noch eine Schippe drauf legen müssen."

Am Samstag (ab 14.30 Uhr) steht mit dem Duell gegen Griechenland das nächste Qualifikationsspiel der U 19 an. Danach trifft Deutschland am kommenden Dienstag (ab 14.30 Uhr) auf Dänemark. Die ersten drei Teams jeder Gruppe schaffen es in die 2. Qualifikationsrunde, die EM-Endrunde findet im Juni 2025 in Polen statt.