U 19-Frauen testen gegen Norwegen

Auf die U 19-Frauen-Nationalmannschaft wartet ihre erste Herausforderung der neuen Saison. Im Rahmen des Lehrgangs an Portugals Algarveküste warten mit den Vergleichen in Vila Real de Santo Antonio gegen Norwegen heute (ab 17 Uhr, live auf YouTube) und gegen die Niederlande am kommenden Dienstag (ab 14 Uhr) zwei anspruchsvolle Gegner in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation. Cheftrainer Michael Urbansky hatte dafür Mitte Oktober seinen 24-köpfigen Kader nominiert.

Die deutsche Startaufstellung: Hoppe - Bitzer, Memminger, Hokamp, Arici, Röder, Krüger, Schneider, Boboy, Gonzalez, Schmidt

"Die Freude, dass es endlich wieder los geht, ist groß", sagt Urbansky. "Wir wollen den Lehrgang und die beiden Länderspiele in Portugal nutzen, um einerseits viele neue Spielerinnen kennenzulernen und uns andererseits optimal auf die erste EM-Qualifikationsrunde vorzubereiten."

Die Spiele der erste Qualifikationsrunde für die EM 2025 in Polen starten Ende November. Zunächst geht es vor heimischem Publikum in der Sportschule Wedau in Duisburg am 27. November gegen die Auswahl des Kosovo, dann am 30. November gegen Griechenland und zum Abschluss am 3. Dezember (jeweils ab 14.30 Uhr) gegen Dänemark.