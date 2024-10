U 19-Sichtungsturnier: Mittelrhein holt den Gesamtsieg

U 19-Frauen

Die Startelf fürs EM-Spiel gegen Spanien

Der entscheidende Spieltag in Gruppe B bei der U 19-Frauen-EM in Litauen steht an. Das DFB-Team trifft heute (ab 13 Uhr) auf Titelverteidiger Spanien. Ein Remis reicht bereits fürs Halbfinale, aber "wir wollen gewinnen", sagt Trainer Urbansky.