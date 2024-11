Unentschieden gegen Niederlande: U 19 holt Rückstand auf

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft trennt sich in ihrem zweiten Testspiel im Rahmen des Lehrgangs im portugiesischen Vila Real de Santo Antonio mit 2:2 (1:2) von den Niederlanden. Das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky feierte ein furioses Comeback nach Rückstand.

Bereits die Anfangsphase der Partie gestaltete sich heiß. Die deutsche Auswahl meldete sich bereits in der 2. Spielminute mit einem aussichtsreichen Abschluss von Svenja Vöhringer nach einer Ecke im gegnerischen Strafraum an. Doch auf der anderen Seite nutzen die Gastgeberinnen konsequent ihre Möglichkeiten. Den Distanzschuss der niederländischen Kapitänin Sophie Proost konnte Thea Farwick noch geschickt parieren, doch Dechamaily Lont kam aus nächster Nähe erneut zum Abschluss und traf zur niederländischen Führung (5.). Bereits drei Minuten später war es erneut Lohnt, welche einen weiteren Treffer vor den 58 Zuschauern zelebrieren konnte.

Furioses Auftreten nach frühem Schock

Doch die deutsche Mannschaft blieb in der ersten Halbzeit weiterhin engagiert und belohnte sich für ihre harte Arbeit noch vor Ende der ersten Halbzeit mit dem Anschlusstreffer. Merion Gonzalez eroberte den Ball an der Mittelfeldlinie und fand Leonie Schetter im freien Lauf aufs gegnerische Tor. Ihr Schuss aus zehn Metern führt zum 2:1-Halbzeitstand (42.). Nun drängte die deutsche Auswahl auf den Ausgleich. Dieses Mal gewann Schetter selbst den Ball und schickte Merino Gonzalez auf den Flügel. Sie leitete den Ball weiter auf Delice Boboy in den Sechszehner, doch ihr Abschluss konnte noch auf der Linie von der niederländischen Verteidigerin Suus Verdaasdonk geklärt werden (47.). Damit ging es mit dem ärgerlichen Rückstand in die Kabine.

In der zweiten Hälfte machte die Mannschaft von Michael Urbanski genauso weiter, wie sie Halbzeit eins aufgehört hatte. Bereits in der zweiten Minute nach Wiederanpfiff gelang Deutschland der Ausgleich. Eine Freistoß-Hereingabe von Marina Scholz landete über Umwege bei Melina Krüger, welche aus spitzem Winkel den Ball im niederländischen Kasten unterbrach und die Karten neu mischte (47.). Im Anschluss an den Ausgleich gelang es keiner der beiden Mannschaften, ihre hochkarätigen Chancen zu verwerten.

"Wir sind natürlich in der Findungsphase und viele Dinge funktionieren noch nicht so reibungslos. Wenn man dann auch noch so früh direkt in den Rückstand gerät, ist das für so ein Spiel nicht cool. Das hat auch einen direkten Einfluss auf die Überzeugung der Mannschaft gehabt.", so der Cheftrainer der Mannschaft. "Ich bin positiv gestimmt, wie wir uns durch eine defensive Stabilität in das Spiel hineingekämpft haben. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir hart genug gekämpft, dass wir auch hätten gewinnen können."

Für die deutsche U 19 beginnt die erste Qualifikationsrunde für die EM 2025 in Polen Ende November. Zunächst geht es vor heimischem Publikum in der Sportschule Wedau in Duisburg am 27. November gegen die Auswahl des Kosovo, dann am 30. November gegen Griechenland und zum Abschluss am 3. Dezember (jeweils ab 14.30 Uhr) gegen Dänemark.