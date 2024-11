Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft startet in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2025. In der Qualifikationsgruppe A1 bestreitet das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky als Gastgeber drei Spiele: Am 27. und 30. November sowie am 3. Dezember heißen die Gegner Kosovo, Griechenland und Dänemark. Anstoß an der Sportschule Wedau in Duisburg ist jeweils um 14.30 Uhr.

Tickets für alle drei Partien können nun im DFB-Ticketportal erworben werden. Sitzplätze sind für 10 Euro erhältlich (ermäßigt 8 Euro), Stehplätze kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Gruppentickets ab zehn Personen sind im Sitzplatzbereich für 4 Euro pro Person verfügbar.

Die ersten drei Teams jeder Gruppe rücken in die zweite Runde der EM-Qualifikation vor. Die U 19-Europameisterschaft der Frauen findet vom 15. bis 27. Juni 2025 in Polen statt.