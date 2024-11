1:2 gegen Norwegen: U 19 trifft zu spät

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft hat ihr erstes Testspiel im Rahmen des Lehrgangs im portugiesischen Vila Real de Santo Antonio verloren. Das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky unterlag Norwegen 1:2 (0:1).

Die Anfangsphase ließen beide Teams eher ruhig angehen. Die deutsche Auswahl meldete sich erstmals in der 7. Minute im gegnerischen Strafraum an, doch zwingende Offensivaktionen gab es lange Zeit nicht. Umso bitterer war der Führungstreffer für Norwegen. Einen zu kurzen Pass von Torhüterin Paula Hoppe nutzte Fröya Brönnskag-Dorsin, um den Führungstreffer zu erzielen (26.). In der Folgezeit gewannen die Skandinavierinnen mehr die Oberhand, jedoch ohne vor der Pause nochmal gefährlich zu werden. Doch auch die DFB-Auswahl schaffte es vor dem Seitenwechsel nicht mehr nennenswert vor das Tor der Norwegerinnen und gingen mit dem ärgerlichen Rückstand in die Kabine.

Später Anschlusstreffer bringt keine Wende mehr

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit legte Norwegen nach. Luisa Galteland erhöhte auf 0:2 (49.) und machte die Aufgabe für die deutsche Auswahl keineswegs einfacher. Doch die Urbansky-Elf blieb engagiert, erspielte sich aber auch weiterhin keine hochkarätigen Chancen. Erst in der Nachspielzeit gelang durch Rosa Rückert der Anschlusstreffer, die eine Hereingabe von der rechten Seite verwertete (90.+2). Der Ausgleich blieb dem deutschen Team anschließend jedoch verwehrt.

"Der Treffer fiel definitiv zu spät. Aus meiner Sicht haben wir den Plan in der Offensive in der ersten Halbzeit nicht so ganz umgesetzt. In der zweiten Halbzeit lief das besser, dazu haben auch die Wechsel beigetragen. Wir nehmen aus der Partie defintiv viele Erkenntnisse mit.“ fasst DFB-Trainer Urbansky die 90 Minuten gegen Norwegen zusammen.

Am Dienstag (ab 14 Uhr) wartet mit den Niederlanden die nächste anspruchsvolle Herausforderung auf die deutsche U 19. Auch die zweite Partie wird im Rahmen des Lehrgangs an der portugiesischen Algarveküste stattfinden.