Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft bestreitet im Rahmen des Lehrgangs an Portugals Algarveküste am heutigen Dienstag (ab 14 Uhr, live bei YouTube) ihr zweites Testländerspiel. Gegner des Teams von DFB-Trainer Michael Urbansky ist die Niederlande. Im ersten Test unterlag die U 19-Auswahl am Freitag in Vila Real de Santo Antonio Norwegen mit 1:2 (0:1).

Die deutsche Startaufstellung: Farwick - Memminger, Hokamp, Krüger, Schneider, Boboy, Gonzalez, Vöhringer, Hünten, Scholz, Schetter

Für das Spiel gegen die Niederlande gibt Michael Urbansky seinem Team klare Vorgaben mit: "Wir wollen noch besser und noch mehr in gute Abschlusspositionen kommen und auch allgemein noch konzentrierter sein." Gegen Norwegen erzielte sein Team erst in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer.

Der Lehrgang dienst als Vorbereitung für die erste Qualifikationsrunde für die EM 2025 in Polen Ende November. Zunächst geht es dann vor heimischem Publikum in der Sportschule Wedau in Duisburg am 27. November gegen die Auswahl des Kosovo, dann am 30. November gegen Griechenland und zum Abschluss am 3. Dezember (jeweils ab 14.30 Uhr) gegen Dänemark.