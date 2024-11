// U 20-Männer

Tickets fürs Tschechien-Spiel in Dreieich

Für die U 20 stehen die nächsten Spiele an. Zunächst tritt das DFB-Team am 13. Oktober in Portugal an, ehe es am 16. Oktober (18 Uhr) in Dreieich zum Duell mit Tschechien kommt. "Wir hoffen auf zahlreiche Fans", sagt Trainer Hannes Wolf.