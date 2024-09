Auswärtssieg in Italien: U 20 gewinnt deutlich

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat in Italien den nächsten Sieg in der Fremde eingefahren. Das Team von Cheftrainer Hannes Wolf zeigte insbesondere nach dem Seitenwechsel sein Können und gewann mit 3:0 (0:0) gegen Italien. 500 Zuschauer im Stadio Centro d'Italia – Manlio Scopigno in Rieti sahen den zweiten Sieg der deutschen U 20 in der Länderspielsaison 2024/25. Zuvor war man bereits am vergangenen Donnerstag in Rumänien erfolgreich gewesen (3:2).

"Die erste Halbzeit war ausgeglichen, da mussten wir richtig fighten. Gegen Italien ist es immer schwer. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen. Letztendlich ist es in der Höhe verdient und ein sehr souveräner Erfolg. Wir schließen diese Länderspielphase mit zwei Siegen, sechs Toren und richtig guten Trainingseinheiten ab", resümiert Coach Hannes Wolf.

Rothe eröffnet, Kade und Kömür legen nach

Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Tom Rothe kurz nach der Pause den Bann und brachte Deutschland in Führung (49.). In der 88. Minute sorgte Julius Kade für die Entscheidung. Kurz vor Schluss fiel dank Mert Kömür sogar noch ein weiterer Treffer (90.).

Die nächsten Länderspiele stehen im Oktober an. Dort trifft die Wolf-Truppe zwei Mal zuhause zunächst auf Polen (11.10 in Ahlen) und anschließend auf Ghana (14.10 in Wuppertal).