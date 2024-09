Gegen starke Rumänen: U 20 dreht nach der Pause auf

Mit toller Moral zum Auswärtssieg: Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat den Auftakt der Länderspielsaison 2024/2025 gewonnen. In Rumänien lag das Team von Cheftrainer Hannes Wolf zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren zurück, kämpfte sich aber wieder ins Spiel und bezwang die Gastgeber dank eines späten Treffers noch mit 3:2 (0:1). Beide deutschen Torschützen kamen von der Bank.

"Es war lange schwer, Rumänien hat es gut gemacht", so DFB-Coach Wolf. "Wir haben eine ganz neue Truppe und sind noch nicht eingespielt, vor allem für unser Spiel mit viel Ballbesitz. Wir haben aber auch einiges zugelassen und gehen nicht ganz zu unrecht in Rückstand. Kurz nach der Halbzeit kriegen wir dann das 0:2 durch einen Elfmeter, den ich mal mindestens fragwürdig nennen würde. Wir haben dann immer besser reingefunden und mit viel Energie und Power aber auch Qualität das Spiel gedreht. In der zweiten Halbzeit war das auch verdient, da haben wir toll nach vorne gespielt."

Zwei späte Treffer sorgen für den Sieg

Vor 5000 Zuschauer*innen im Francisc Neuman Stadion erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Burnete Rares in Führung. Kurz nach der Halbzeitpause, in der Wolf gleich sieben Wechsel vornahm, erhöhte Musai Alexandru per Elfmeter auf 0:2 (50.). Das DFB-Team schüttelte sich und schaffte es wenig später, in Person von Ilyas Ansah (55.) zu verkürzen. In der turbulenten Schlussphase gelang zunächst Dzenan Pejcinovic (79.) der Ausgleich, ehe Paderborns Ansah drei Minuten vor Schluss den Doppelpack schnürte und doch noch für den umjubelten Auswärtssieg sorgte.

Weiter geht es für den deutschen Nachwuchs am Dienstag mit dem Länderspiel in Rieti gegen Italien. Anstoß im Stadium Center Italy Manlio Scopigno ist um 16 Uhr.