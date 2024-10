3:1 gegen Polen: U 20 dreht Partie nach Rückstand

U 20-Männer

U 20 im Härtetest gegen Ghana

Nach dem Testspielsieg am Freitag gegen Polen (3:1) steht für die Mannschaft von Cheftrainer Hannes Wolf die nächste Bewährungsprobe an. Heute (ab 17.30 Uhr) trifft die DFB-Auswahl im Stadion am Zoo in Wuppertal auf Ghana.