Vorverkauf fürs Ghana-Spiel in Wuppertal

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft trifft am 14. Oktober in Wuppertal auf Ghana. Das Länderspiel wird um 17.30 Uhr im Stadion am Zoo angepfiffen, der Einlass beginnt bereits eine Stunde früher um 16.30 Uhr. Der Vorverkauf läuft.

"Wir freuen uns sehr auf das U 20-Länderspiel in Wuppertal und hoffen auf zahlreiche Unterstützung von den Fans, denen wir eine spannende Partie zeigen möchten", sagt Cheftrainer Hannes Wolf. "Ghana ist ein starker Gegner, mit dem wir uns gerne messen. Spiele gegen nicht-europäische Teams sind für uns besonders reizvoll. Diese Länderspiele sind eine wichtige Gelegenheit für unsere Spieler, internationale Erfahrung zu sammeln, wovon sie langfristig profitieren werden."

Tickets sind online über den DFB-Ticketshop erhältlich. Die Preise für Sitzplätze betragen 13 € (ermäßigt 9 €) in Kategorie 1 und 11 € (ermäßigt 8 €) in Kategorie 2. Stehplatztickets sind für 9 € (ermäßigt 7 €) verfügbar. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für nur 4 € pro Person. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 6 €. Mit einem speziellen LV-Promocode für Gruppen lässt sich der Ticketpreis auf 3 € pro Person reduzieren.

[gmw]