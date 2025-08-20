Tickets fürs Italien-Spiel in Reutlingen

Für die neue U 20-Nationalmannschaft mit Talenten der Jahrgänge 2005 und 2006 steht im September der erste Lehrgang mit Länderspielen in der Saison 2025/2026 an. Karten für das Heimspiel gegen Italien am Dienstag, 9. September (ab 18.30 Uhr), im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen gibt es nun im DFB-Ticketportal.

"Wir freuen uns sehr auf die neue Saison und wollen auch den neuen Jungs die bestmöglichen Bedingungen für ihre individuelle Entwicklung bieten", sagt U 20-Cheftrainer Hannes Wolf. "Mit Italien treffen wir im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion gleich zu Beginn der Saison auf einen starken Gegner. Das wird eine spannende Herausforderung vor einer hoffentlich tollen Kulisse."

Stehplatztickets ab sechs Euro

Die Preise für Sitzplätze in Kategorie 1 betragen zwölf Euro (ermäßigt acht Euro). Sitzplätze in Kategorie 2 sind ab zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) verfügbar. Stehplatztickets sind für acht Euro (ermäßigt sechs Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für vier Euro pro Person, Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen sechs Euro. Einlass ist ab 17 Uhr.

ÖPNV-Hinweis: Das Ticket gilt am Spieltag als Fahrausweis im naldo-Gebiet (2. Klasse) zur Hinfahrt ab vier Stunden vor Spielbeginn und zur Rückfahrt bis 5 Uhr des Folgetages.