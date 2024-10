U 20 im Härtetest gegen Ghana

Nach dem Testspielsieg am Freitag gegen Polen (3:1) steht für die U 20-Nationalmannschaft die nächste Bewährungsprobe an. Heute (ab 17.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Cheftrainer Hannes Wolf im Stadion am Zoo in Wuppertal auf Ghana. Für den Länderspieldoppelpack nominierte Wolf im Vorfeld 20 Spieler.

"Wir wissen nicht wirklich, was uns gehen Ghana erwarten wird", sagt Wolf vor dem Spiel. "Wir wollen wieder eine gute Leistung zeigen und als Team weiterhin wachsen."

Am vergangenen Freitag setzte sich die U 20 dank zwei Treffern von Nelson Weiper und einem Tor von Mert Kömür 3:1 gegen Polen durch. Für das Ghana-Spiel sind im DFB-Ticketshop noch Karten verfügbar.