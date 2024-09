Vorverkauf fürs Polen-Spiel in Ahlen

U 20-Männer

Vorverkauf fürs Ghana-Spiel in Wuppertal

Am 14. Oktober (17.30 Uhr) empfängt die deutsche U 20-Nationalmannschaft Ghana im Stadion am Zoo in Wuppertal. Karten kosten drei und 13 Euro und sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich. Alle Infos dazu gibt es hier - einfach reinklicken.