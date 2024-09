"Toller Gegner mit Qualität und Ballsicherheit": U 20 testet in Italien

Zum Abschluss der Länderspielphase ist die deutsche U 20-Nationalmannschaft heute (ab 16 Uhr) zu Gast in Italien. Nach dem harten, aber erfolgreichen Test gegen Rumänien (3:2) wartet in Rieti ein echtes Schwergewicht auf die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf.

Die deutsche Startelf: Weiß - Baum, Pauli, Quarshie, Zehnter - Kemlein - Diehl, Aseko, Ansah, Downs - Weiper.

"Italien ist mit den Jahrgängen 2004 und 2005 in der U 19 jeweils sehr weit gekommen in den Turnieren", so Wolf. "Wir haben schon mehrfach gegen Italien gespielt. Es ist immer ein toller Gegner mit Qualität und Ballsicherheit, der aber auch schon sehr reif in der Spielanlage ist. Wir müssen dagegenhalten und freuen uns auf das Spiel."