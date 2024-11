Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat das Jahr 2024 mit einem Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Cheftrainer Hannes Wolf setzte sich in Istanbul 2:0 (1:0) gegen Gastgeber Türkei durch. Damion Downs schnürte vor und nach der Halbzeitpause einen Doppelpack (45., 61.).

"Nach dem 0:4 in England hat sich die Mannschaft noch einmal aufgerafft. Dann in einem Fußballland wie der Türkei auswärts 2:0 zu gewinnen, ist schon eine gute Reaktion", sagte Hannes Wolf. "Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber das ist bei so vielen Wechseln auch klar. Da kann man der Mannschaft nur ein Kompliment machen."

Weiter geht es für die U 20 Ende März, wenn am 21. März zunächst ein Gastspiel in Tschechien wartet, gefolgt von einem Heimspiel am 25. März gegen Portugal.