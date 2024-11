Ein letztes Mal im Jahr 2024 ist die U 20-Nationalmannschaft zusammengekommen - und darf sich nach vier Siegen aus vier Spielen in der ersten Saisonhälfte noch einmal bei zwei ambitionierten Kontrahenten beweisen. Für die beiden Auswärtsspiele im Rahmen der U 20-Länderspielreihe gegen England am heute (ab 20 Uhr MEZ) in Sheffield sowie am Dienstag (ab 17 Uhr MEZ) gegen die Türkei nahe Istanbul hat DFB-Trainer Hannes Wolf drei Torhüter und 17 Feldspieler berufen.

Die deutsche Aufstellung: Backhaus - Ullrich, Drexler, Klemens (K), Downs, Grüger, Topp, Pauli, Balde, Ansah, Baum.

"Wir freuen uns auf die letzten Spiele und Trainingseinheiten des Jahres mit der U 20", sagt Wolf. "England und die Türkei sind tolle Gegner, mit denen wir uns messen und die wir auch schlagen möchten. Vor allem ist wie immer unser Ziel, jeden einzelnen Spieler wieder einen Schritt nach vorne zu bringen."