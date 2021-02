Dates and kick-off times for the DFB-Pokal quarterfinals

Tuesday, 2 March (18:30 CET): SSV Jahn Regensburg vs. Werder Bremen Tuesday, 2. March (20:45 CET): Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Wednesday, 3 March (18:30 CET): Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel Wednesday, 3 March (20:45 CET): RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg created by mmc/dw