// U 15-Juniorinnen

U 15 mit Saisonabschluss gegen die USA

Die U 15-Juniorinnen empfangen in ihrem letzten Länderspiel der Saison heute (ab 16 Uhr) in Nordhorn die Auswahl der USA. "Es ist eine Gelegenheit, sich zu messen, zu wachsen und sein Können unter Beweis zu stellen", so Wiegmann.