Premiere für die deutschen U 15-Juniorinnen: Im ersten Länderspiel der Saison 2024/2025 misst sich das Team von Bettina Wiegmann am 17. Oktober (ab 15 Uhr) mit Polen. Für das Nachbarschaftsduell in Rzepin hat die DFB-Trainerin einen 22-köpfigen Kader nominiert.

Das DFB-Team trifft sich am 13. Oktober und bereitet sich zunächst in Deutschland auf das Duell gegen Polen vor. Nach der Partie geht es für die U 15 zurück in die Heimat, am Tag darauf kehren die Spielerinnen zu ihren Vereinen zurück.