Die deutschen U 15-Juniorinnen haben das Vier-Länder-Turnier in Portugal mit einem weiteren Erfolg abgeschlossen. Die jüngste Mädchenmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) setzte sich in Palmela unweit der Hauptstadt Lissabon gegen Belgien dank eines späten Treffers mit 2:1 (0:1) durch und hat somit am Ende des UEFA-Entwicklungsturniers zwei Siege und eine Niederlage zu Buche stehen.

Die Belgierinnen erwischten trotz deutscher Überlegenheit jedoch den besseren Start und gingen durch Spielführerin Jenna van Kerkhof per Handelfmeter in Führung (9.). Die DFB-Auswahl bewies aber eine tolle Moral und drehte die Partie durch Treffer von Aylin Ardic (43.) sowie Zoe Meinke (79.) kurz vor Schluss.

Wiegmann: "Das beste Spiel am Ende"

"Wir haben die erste Halbzeit dominant gestaltet und uns spielerisch im Vergleich zu den Partien zuvor deutlich verbessert gezeigt", sagte Bettina Wiegmann. "Wir geraten dann unglücklich in Rückstand, sind dann aber weiter drangeblieben und haben dann in der zweiten Halbzeit auch unsere Torchancen genutzt. Wenn man die gesamten 80 Minuten betrachtet, ist der Sieg verdient."

Zum Abschluss der Länderspielreihe zog die DFB-Trainerin ein positives Fazit: "Wir haben unser bestes Spiel am Ende gemacht, gerade was das Positionsspiel und die Ballkontrolle angeht. Die Mädels haben die drei Spiele über gelernt, sich gegen internationale Gegnerinnen zu wehren, schnell zu spielen, aktiv zu sein. An das dritten Spiel sollten wir anknüpfen und einiges daraus mitnehmen, um die positive Entwicklung in den kommenden Monaten weiter voranzutreiben."

In den kommenden Monaten sind für die U 15-Juniorinnen mehrere Lehrgänge und Perspektivmaßnahmen geplant, bevor im Mai 2025 der nächste internationale Vergleich ansteht.