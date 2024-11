U 15 unterliegt Spanien

Die deutschen U 15-Juniorinnen sind mit einer Niederlage in das Vier-Nationen-Turnier in Portugal gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann verlor das erste Spiel gegen Spanien 0:2 (0:1).

"Spanien hat sich in der ersten Halbzeit mehr Chancen herausgespielt und ist kurz vor der Pause verdient in Führung gegangen", sagte Wiegmann nach dem Spiel. "Nach der Halbzeit haben wir die Partie dann offener gestaltet und uns eigene Gelegenheiten erspielt, kassieren das 2:0 dann aber unglücklich. Spanien war heute ein Tick cleverer, deswegen haben sie verdient gewonnen."

Vor 83 Zuschauenden im Complexo Desportvio Municipal de Pamela kamen die Gäste besser in die Partie uns erzielten durch Maria Ruis in der 39. Minute die Führung. In der zweiten Hälfte nutzte Abril Diaz nach einem Fehlpass im deutschen Spielaufbau die Chance eiskalt aus und traf zum 2:0-Endstand in der 75. Minute. Wiegmann nahm die Partie auch zum Anlass, möglichst vielen Spielerinnen Spielzeit zu geben und wechselte insgesamt elf Mal.

Bereits am Montag (ab 12 Uhr) geht es für die U 15-Juniorinnen weiter. Die deutsche Auswahl trifft auf Gastgeber Portugal, ehe zum Abschluss am 21. November (ab 12 Uhr) die Partie gegen Belgien ansteht.