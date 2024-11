Trotz Unterzahl: U 15 mit 2:2 in Polen

In einem turbulenten Spiel in Rzepin trennte sich die deutsche U15-Nationalmannschaft von Trainerin Bettina Wiegmann von Polen mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei erzielt die deutsche Elf zwei Treffer nach gutem Gegenpressing und musste über 45 Minuten in Unterzahl spielen.

"Ich bin mit dem Lehrgang sehr zufrieden, weil wir sehr viele Erkenntnisse über jede einzelne Spielerin gewonnen haben und einschätzen können, wie sie sich im internationalen Vergleich schlägt", sagte U 15-Trainerin Bettina Wiegmann. "Am Ende denke ich, dass wir auch in Unterzahl gut gespielt haben und so zu einem gerechten 2:2 gekommen sind."

In der Anfangsviertelstunde agierte die deutsche Mannschaft sehr nervös, da die Polinnen sehr druckvoll spielten. In der 16. Spielminute ging die polnische Auswahl dann mit 1:0 in Führung. Nach einem schönen Steckpass durch die deutsche Abwehrreihe umkurvte die polnische Stürmerin Maja Grzechnik DFB-Torhüterin Selina Großer und schob mühelos zur Führung ein.

Die deutsche U15-Nationalmannschaft ließ sich durch den Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und setzte die polnische Abwehr sofort mit starkem Gegenpressing unter Druck. Durch einen Ballgewinn ca. 30 Meter vor dem polnischen Tor gelingt der deutschen Mannschaft in der 27. Minute das 1:1. Die Hereingabe von links verwandelt Luise Krzcal sicher zum Ausgleich ins lange Eck. Auch nach dem Ausgleich bleibt die DFB-Elf die spielbestimmende Mannschaft. Nach einigen Chancen zur Führung fällt noch vor der Pause das Tor. Wieder ist es das hervorragende Pressing der deutschen Mannschaft, das zum Erfolg führt. Aylin Ardic von der TSG Hoffenheim spitzelte der polnischen Abwehrspielerin etwa 16 Meter vor dem Tor den Ball vom Fuß und schob locker zum 2:1 ein.

DFB-Elf 45 Minuten in Unterzahl

Kurz vor der Pause schwächte sich die deutsche Mannschaft selbst, Tessa Gerstenhauer konnte eine durchgebrochene polnische Stürmerin nur noch mit einer Notbremse stoppen und sah dafür die Rote Karte. "Nach dem Rückstand sind wir besser ins Spiel gekommen und haben verdient zwei Tore gemacht. Die Rote Karte vor der Pause hat das Spiel dann etwas auf den Kopf gestellt", sagte Trainerin Bettina Wiegmann.

So turbulent wie die erste Halbzeit geendet hatte, ging es im zweiten Spielabschnitt weiter: Bereits in der 47. Minute glich Polen zum 2:2 aus. Vorausgegangen war ein unglücklicher Klärungsversuch in der deutschen Hintermannschaft, der Maja Grzechnik zu ihrem zweiten Treffer im Spiel verhalf. Im weiteren Spielverlauf erspielten sich beide Mannschaften weitere Torchancen. Die beste Chance zum 3:2 hatte die deutsche Mannschaft in der 83. Spielminute, als ein Distanzschuss nur knapp die Latte streifte. Die deutsche Hintermannschaft verteidigte in Unterzahl ehrgeizig und ließ nur selten klare Torchancen der Polen zu.

Für die deutsche U 15-Nationalmannschaft geht damit ein erfolgreicher erster Lehrgang zu Ende, bei dem Trainerin Bettina Wiegmann viele Erkenntnisse gewinnen konnte.