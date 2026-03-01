Die Stiftung der Nationalmannschaft ist eine Initiative der Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sie wurde 2020 gegründet, um gesellschaftliches Engagement zu stärken, demokratische Werte zu fördern und junge Menschen zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen – im Sport und darüber hinaus.

Mit Projekten in den Bereichen Bildung, Teilhabe, Integration, Umwelt oder Demokratie unterstützt die Stiftung Initiativen und Talente, die sich für eine vielfältige, offene und gerechte Gesellschaft einsetzen.