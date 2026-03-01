Treffen von einem Projekt mit der Stiftung der deutschen Fussball Nationalmannschaft in Frankfurt, 19.03.2024German national team, 19.03.2024Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.

Unser Leitgedanke

Die Stiftung der Nationalmannschaft ist eine Initiative der Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sie wurde 2020 gegründet, um gesellschaftliches Engagement zu stärken, demokratische Werte zu fördern und junge Menschen zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen – im Sport und darüber hinaus.

Mit Projekten in den Bereichen Bildung, Teilhabe, Integration, Umwelt oder Demokratie unterstützt die Stiftung Initiativen und Talente, die sich für eine vielfältige, offene und gerechte Gesellschaft einsetzen.

Uns als Nationalmannschaft ist es wichtig, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Über unsere gemeinsame Stiftung konnten wir zusammen mit starken Partnern und Einrichtungen in den vergangenen fünf Jahren schon einiges bewegen. Hier werden wir weiter dranbleiben und das ‚Wir für euch‘ auch in Zukunft mit Leben füllen.
Joshua KimmichVorsitzender des Stiftungsrates

Nationalmannschaft unterstützt die Heidelberger Herz Stiftung

Die Stiftung der Nationalmannschaft hat anlässlich des Luxemburg-Spiels am 10. Oktober eine Zuwendung an die Heidelberger Herz Stiftung übergeben. "Wenn das Herz Probleme hat, ist es gut, Fachleute in der Nähe zu haben", so Oliver Baumann.

Meisterschaft der Wohnungslosen in der Sportschule Wedau

Zwei Tage voller Leidenschaft, Fairplay und Gemeinschaft: Am 8. und 9. November wurde in der Sportschule Wedau die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball der Wohnungslosen ausgetragen. Den Titel holte das Carl-Sonnenschein-Haus aus Oberhausen.

Stiftung der Nationalmannschaft unterstützt Frauenhauskoordinierung e. V.

Gewalt gegen Frauen und Kinder ist in Deutschland nach wie vor ein drängendes gesellschaftliches Problem. Rund um den Orange Day unterstützt die Stiftung der Nationalmannschaft den Verein Frauenhauskoordinierung (FHK) in zwei wichtigen Bereichen.

Gemeinsam stark: Die Stiftung der Nationalmannschaft und die Bahnhofsmission Deutschland

Die DFB-Stiftung der Nationalmannschaft und die Bahnhofsmission Deutschland nutzten das Länderspielwochenende, um gemeinsam mit der Bahnhofsmission Leipzig gezielt Projekte umzusetzen, die Menschen in schwierigen Lebenslagen unmittelbar unterstützen.

Einblick in modernes Torwartspiel: Torhütertraining am DFB-Campus

Wie sieht modernes Torwarttraining aus und wie können Trainer*innen im Amateurfußball ihre Torhüter*innen bestmöglich fördern? Diese Fragen standen im Fokus des Torhütertrainings am DFB-Campus, das die Stiftung der Nationalmannschaft organisiert hat.

Einblick hinter die Kulissen: Medientraining am DFB-Campus

Wie funktioniert eigentlich die Medienarbeit beim DFB und beim DFB-Team – und wie kann dieses Wissen auch dem Amateurfußball helfen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Medientrainings am DFB-Campus, das die Stiftung des A-Teams organisiert hat.

Unsere Partner

Nationalspieler besuchen Sepp-Herberger-Tag in Herzogenaurach

Gerade erst hat der DFB das "Jahr der Schule" ausgerufen, prompt besuchten die Nationalspieler Jonathan Tah und Karim Adeyemi den Amateurverein 1. FC Herzogenaurach, der am Sepp-Herberger-Tag Kinder der Grundschule Herzogenaurach in Bewegung brachte.

Andrich und Groß helfen bei der Essenausgabe von Care4Cologne

Rund 100 bedürftige Menschen nutzten am Dienstagabend das Angebot von Care4Cologne am Kölner Hauptbahnhof. Bei der Essensausgabe packten die beiden Nationalspieler Robert Andrich und Pascal Groß mit an und kamen mit den Gästen ins Gespräch.

Jetzt bewerben und Einblicke in die Öffentlichkeitsarbeit des DFB-Teams gewinnen

Die Stiftung der Nationalmannschaft bietet 25 Vertreterinnen und Vertretern aus dem Amateurfußball die Möglichkeit, an einem Workshop rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media-Arbeit teilzunehmen. Hier gibt's Infos zur Bewerbung.

Gauck beim Berlin-Forum: "Steckt eure Freunde mit Engagement an"

Demokratie verstehen, erleben und gestalten - dafür kamen in der vergangenen Woche auf Einladung der Stiftung der Nationalmannschaft 26 junge Menschen aus ganz Deutschland beim "Berlin-Forum 2025" zusammen.

Fünf Jahre "Wir für euch": Die Stiftung der Nationalmannschaft feiert Jubiläum

Die Stiftung der Nationalmannschaft feiert heute ihr fünfjähriges Bestehen. "Uns als Nationalmannschaft ist es wichtig, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben", sagt DFB-Kapitän und Vorsitzender des Stiftungsrates Joshua Kimmich.

Völler, Breitner und Schumacher besuchen mit der "Stiftung der Nationalmannschaft" Seniorenzentren

Die Fußball-Legenden Rudi Völler, Paul Breitner und Toni Schumacher haben rund um die Weihnachtszeit Seniorenheime in Frankfurt, München und Köln besucht. Die Besuche fanden auf Initiative der 2020 gegründeten Stiftung der Nationalmannschaft statt.

Grundschüler erleben das Training der Nationalmannschaft hautnah auf dem DFB-Campus

Rund 150 Schülerinnen und Schüler der Waldhofschule Mannheim besuchten das Training der deutschen Nationalmannschaft. Die Grundschüler der 2. bis 4. Klassen waren angereist, um das am DFB-Campus aus nächster Nähe zu erleben.

Stiftung der Nationalmannschaft: Joshua Kimmich übernimmt Vorsitz

Joshua Kimmich ist neuer Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung der Nationalmannschaft. Der 29-jährige Mannschaftskapitän folgt in dieser Funktion satzungsgemäß auf Ilkay Gündogan.

Alpakas und Autogramme: Kids erleben tollen Tag mit Nagelsmann und Maffay

Neun Schülerinnen und Schüler wurden von der Stiftung der Nationalmannschaft und der Peter Maffay Stiftung auf Gut Dietlhofen eingeladen. In der Galerie gibt's die schönsten Bilder mit Bundestrainer Nagelsmann und Musiker Maffay.

Stiftungen ermöglichen Kindern unvergesslichen Tag mit Nagelsmann und Maffay

Neun Schülerinnen und Schüler einer Dortmunder Schule wurden von der Stiftung der Nationalmannschaft und der Peter Maffay Stiftung für eine Woche auf Gut Dietlhofen eingeladen. Auch Bundestrainer Nagelsmann und Musiker Maffay haben vorbeigeschaut.

"Wir helfen beim Helfen"

Anlässlich der Heim-EM setzt sich die Stiftung der Nationalmannschaft für gemeinnützige Institutionen in Deutschland ein. Sie unterstützt die Initiative "Bunte Münchner Kindl", die Bahnhofsmissionen und Tafeln - alle Infos gibt es hier.

Satzungsschwerpunkte

Jugend- und Altenhilfe

Uns liegt es am Herzen, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu verantwortlichen und solidarischen Persönlichkeiten zu fördern und es zugleich älteren Menschen zu ermöglichen, weiter aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Förderung des Sports

Amateur- und Freizeitsport sorgen dafür, dass die Menschen in Bewegung kommen und bleiben. Wir fördern Angebote des Breitensports für alle Leistungsklassen – für ein gesundes Leben, für Körper und Geist.

Erziehung, Volks- und Berufsbildung

Bildung ist Grundlage für eine offene, demokratische Gesellschaft. Wir unterstützen den freien Zugang zu formalen und non-formalen Bildungsangeboten – vor allem für junge Menschen mit spezifischen Lernschwächen.

Natur- und Umweltschutz

Schutz und Erhalt der ökologischen Vielfalt und von Lebensräumen sowie der Kampf gegen den Klimawandel sind die größten Herausforderungen unserer Zeit und für die Zukunft. Hier übernehmen wir Verantwortung.

Mildtätige Zwecke

Die direkte Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher, von Wohnungslosen sowie Schwerkranken ist wichtiger Bestandteil unseres Engagements und integraler Stiftungszweck.

Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement bildet das Rückgrat der mildtätigen und gemeinnützigen Aktivitäten in unserer Gesellschaft. Unsere Unterstützung gilt insbesondere Begegnung und Austausch von Engagierten.

Der Stiftungsrat im Überblick

  • Joshua Kimmich, Mannschaftskapitän (Vorsitzender): Seit 2023 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Robert Andrich, Nationalspieler: Seit 2024 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Robin Gosens, Nationalspieler: Seit 2021 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Kai Havertz: Stv. Mannschaftskapitän: Seit 2024 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Oliver Baumann, Nationalspieler: Seit 2024 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Rudi Völler, DFB-Direktor Nationalmannschaft: Seit 2023 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Stephan Grunwald, DFB-Schatzmeister: Seit 2020 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Dr. Jochen Hahne, Mannschaftsarzt: Seit 2021 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Franziska Wülle, Pressesprecherin: Seit 2024 im Stiftungsrat Foto: Thomas Böcker/DFB
  • Markus Löw, DFB-Abteilungsleiter Teammanagement: Seit 2025 im Stiftungsrat Foto: DFB
  • Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun & Sepp Herberger (Stv. Vorsitzender): Seit 2020 im Stiftungsrat Foto: Carsten Kobow

Geförderte Projekte von 2020-2024

  • Im Frühjahr 2020 spendete die Nationalmannschaft 1.000 Laptops an Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Hospize, um Senior:innen trotz pandemiebedingter Besuchsbeschränkungen den Kontakt zu ihren Familien und Freunden zu ermöglichen. Unterstützt von der Telekom und SAP wurde so digitale Nähe geschaffen, damit sich die Bewohner:innen weniger isoliert fühlen und soziale Verbindungen aufrechterhalten konnten.
  • Das Berlin-Forum für junge Engagierte brachte 30 ehrenamtlich aktive junge Menschen zusammen, um sich über die Bedeutung und Wertschätzung des Ehrenamts auszutauschen. Ein zentrales Thema war die gesellschaftliche Anerkennung freiwilligen Engagements, unter anderem diskutiert mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Bundestag.
  • Unterstützung für das SOS-Familienstärkungsprogramm in Nepal (Übernahme der jährlichen Betriebskosten) durch eine Fördersumme in Höhe von 200.000 Euro pro Jahr (über fünf Jahre). „Das Ziel des Programms ist es, dass die Familien irgendwann unabhängig leben können“, sagt Prakash Aryal, Koordinator des Familienstärkungsprogramms. Das Projekt wurde im Zuge der WM in Katar gestartet, da viele Gastarbeiter aus Nepal für das Turnier dorthin kamen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betont: „Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen in Nepal nicht in eine Dauerschleife geraten und immer wieder gezwungen sind, ihr Land zu verlassen.“
  • Mit unserer Unterstützung entstand in Ahrweiler das „KinderpAHRadies“ – eine Sport- und Begegnungsstätte für von der Flutkatastrophe 2021 betroffene Familien. Der Indoorspielplatz und die Sportmöglichkeiten boten Kindern und Vereinen einen Ort der Erholung und Gemeinschaft. „Wer den Glauben an die Menschlichkeit verloren hat, sollte ins Ahrtal kommen – hier wird man eines Besseren belehrt“, sagte Guido Henseler vom FördAHRverein. Robin Gosens, Nationalspieler, ergänzte: „Was gibt es Schöneres, als Kids zu helfen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nichts.“
  • Chris Führich, Thomas Mueller, Die deutsche Fussball Nationalmannschaft bei der Tafel in Blankenhain, 27.05.2024Arrival of the German national team, Blankenhain, 27.05.2024Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.
    Anlässlich des 27-jährigen Jubiläums der Blankenhainer Tafel und des Trainingslagers der Nationalmannschaft zur EURO 2024 besuchten Thomas Müller und Chris Führich die Einrichtung, um sich persönlich für die wichtige Arbeit vor Ort zu engagieren. Mit einer Sachspende im Wert von rund 6.000 Euro, bestehend aus Lebensmitteln und Hygieneartikeln, unterstützten sie die Tafel und ihre Versorgung von über 500 Familien jährlich. „Es war eine Mischung aus Kennenlernen und der Herausgabe von Lebensmitteln an Menschen, die diese benötigen“, sagte Müller und lobte die Begeisterung der Menschen vor Ort. DFB / Philipp Reinhard
  • Treffen von einem Projekt mit der Stiftung der deutschen Fussball Nationalmannschaft in Frankfurt, 19.03.2024German national team, 19.03.2024Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.
    Am 19. März 2024 lud die Stiftung der Nationalmannschaft ehrenamtliche Mitarbeitende der Bahnhofsmission Frankfurt und Gäste des Franziskustreffs zu einem öffentlichen Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus ein. Nach dem Training traf die Gruppe Joshua Kimmich, der im Austausch nicht nur über Fußball sprach, sondern auch die wichtige Arbeit der Obdachlosenhilfe würdigte. Der Tag bot den Teilnehmern eine wertvolle Gelegenheit, aus ihrem Alltag auszubrechen und die Nationalspieler hautnah zu erleben. DFB / Philipp Reinhard

Kontakt:

Projektmanager Niklas Boedts
niklas.boedts@dfb-stiftungen.de
Tel.: 02242 - 918 85 12

