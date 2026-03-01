Stiftung der Nationalmannschaft
Wir für euch
Unser Leitgedanke
Die Stiftung der Nationalmannschaft ist eine Initiative der Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sie wurde 2020 gegründet, um gesellschaftliches Engagement zu stärken, demokratische Werte zu fördern und junge Menschen zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen – im Sport und darüber hinaus.
Mit Projekten in den Bereichen Bildung, Teilhabe, Integration, Umwelt oder Demokratie unterstützt die Stiftung Initiativen und Talente, die sich für eine vielfältige, offene und gerechte Gesellschaft einsetzen.
News
Nationalmannschaft unterstützt die Heidelberger Herz Stiftung
Die Stiftung der Nationalmannschaft hat anlässlich des Luxemburg-Spiels am 10. Oktober eine Zuwendung an die Heidelberger Herz Stiftung übergeben. "Wenn das Herz Probleme hat, ist es gut, Fachleute in der Nähe zu haben", so Oliver Baumann.
Meisterschaft der Wohnungslosen in der Sportschule Wedau
Zwei Tage voller Leidenschaft, Fairplay und Gemeinschaft: Am 8. und 9. November wurde in der Sportschule Wedau die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball der Wohnungslosen ausgetragen. Den Titel holte das Carl-Sonnenschein-Haus aus Oberhausen.
Stiftung der Nationalmannschaft unterstützt Frauenhauskoordinierung e. V.
Gewalt gegen Frauen und Kinder ist in Deutschland nach wie vor ein drängendes gesellschaftliches Problem. Rund um den Orange Day unterstützt die Stiftung der Nationalmannschaft den Verein Frauenhauskoordinierung (FHK) in zwei wichtigen Bereichen.
Gemeinsam stark: Die Stiftung der Nationalmannschaft und die Bahnhofsmission Deutschland
Die DFB-Stiftung der Nationalmannschaft und die Bahnhofsmission Deutschland nutzten das Länderspielwochenende, um gemeinsam mit der Bahnhofsmission Leipzig gezielt Projekte umzusetzen, die Menschen in schwierigen Lebenslagen unmittelbar unterstützen.
Einblick in modernes Torwartspiel: Torhütertraining am DFB-Campus
Wie sieht modernes Torwarttraining aus und wie können Trainer*innen im Amateurfußball ihre Torhüter*innen bestmöglich fördern? Diese Fragen standen im Fokus des Torhütertrainings am DFB-Campus, das die Stiftung der Nationalmannschaft organisiert hat.
Einblick hinter die Kulissen: Medientraining am DFB-Campus
Wie funktioniert eigentlich die Medienarbeit beim DFB und beim DFB-Team – und wie kann dieses Wissen auch dem Amateurfußball helfen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Medientrainings am DFB-Campus, das die Stiftung des A-Teams organisiert hat.
Nationalspieler besuchen Sepp-Herberger-Tag in Herzogenaurach
Gerade erst hat der DFB das "Jahr der Schule" ausgerufen, prompt besuchten die Nationalspieler Jonathan Tah und Karim Adeyemi den Amateurverein 1. FC Herzogenaurach, der am Sepp-Herberger-Tag Kinder der Grundschule Herzogenaurach in Bewegung brachte.
Andrich und Groß helfen bei der Essenausgabe von Care4Cologne
Rund 100 bedürftige Menschen nutzten am Dienstagabend das Angebot von Care4Cologne am Kölner Hauptbahnhof. Bei der Essensausgabe packten die beiden Nationalspieler Robert Andrich und Pascal Groß mit an und kamen mit den Gästen ins Gespräch.
Jetzt bewerben und Einblicke in die Öffentlichkeitsarbeit des DFB-Teams gewinnen
Die Stiftung der Nationalmannschaft bietet 25 Vertreterinnen und Vertretern aus dem Amateurfußball die Möglichkeit, an einem Workshop rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media-Arbeit teilzunehmen. Hier gibt's Infos zur Bewerbung.
Gauck beim Berlin-Forum: "Steckt eure Freunde mit Engagement an"
Demokratie verstehen, erleben und gestalten - dafür kamen in der vergangenen Woche auf Einladung der Stiftung der Nationalmannschaft 26 junge Menschen aus ganz Deutschland beim "Berlin-Forum 2025" zusammen.
Fünf Jahre "Wir für euch": Die Stiftung der Nationalmannschaft feiert Jubiläum
Die Stiftung der Nationalmannschaft feiert heute ihr fünfjähriges Bestehen. "Uns als Nationalmannschaft ist es wichtig, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben", sagt DFB-Kapitän und Vorsitzender des Stiftungsrates Joshua Kimmich.
Völler, Breitner und Schumacher besuchen mit der "Stiftung der Nationalmannschaft" Seniorenzentren
Die Fußball-Legenden Rudi Völler, Paul Breitner und Toni Schumacher haben rund um die Weihnachtszeit Seniorenheime in Frankfurt, München und Köln besucht. Die Besuche fanden auf Initiative der 2020 gegründeten Stiftung der Nationalmannschaft statt.
Grundschüler erleben das Training der Nationalmannschaft hautnah auf dem DFB-Campus
Rund 150 Schülerinnen und Schüler der Waldhofschule Mannheim besuchten das Training der deutschen Nationalmannschaft. Die Grundschüler der 2. bis 4. Klassen waren angereist, um das am DFB-Campus aus nächster Nähe zu erleben.
Stiftung der Nationalmannschaft: Joshua Kimmich übernimmt Vorsitz
Joshua Kimmich ist neuer Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung der Nationalmannschaft. Der 29-jährige Mannschaftskapitän folgt in dieser Funktion satzungsgemäß auf Ilkay Gündogan.
Alpakas und Autogramme: Kids erleben tollen Tag mit Nagelsmann und Maffay
Neun Schülerinnen und Schüler wurden von der Stiftung der Nationalmannschaft und der Peter Maffay Stiftung auf Gut Dietlhofen eingeladen. In der Galerie gibt's die schönsten Bilder mit Bundestrainer Nagelsmann und Musiker Maffay.
Stiftungen ermöglichen Kindern unvergesslichen Tag mit Nagelsmann und Maffay
Neun Schülerinnen und Schüler einer Dortmunder Schule wurden von der Stiftung der Nationalmannschaft und der Peter Maffay Stiftung für eine Woche auf Gut Dietlhofen eingeladen. Auch Bundestrainer Nagelsmann und Musiker Maffay haben vorbeigeschaut.
"Wir helfen beim Helfen"
Anlässlich der Heim-EM setzt sich die Stiftung der Nationalmannschaft für gemeinnützige Institutionen in Deutschland ein. Sie unterstützt die Initiative "Bunte Münchner Kindl", die Bahnhofsmissionen und Tafeln - alle Infos gibt es hier.
Satzungsschwerpunkte
Jugend- und Altenhilfe
Uns liegt es am Herzen, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu verantwortlichen und solidarischen Persönlichkeiten zu fördern und es zugleich älteren Menschen zu ermöglichen, weiter aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Förderung des Sports
Amateur- und Freizeitsport sorgen dafür, dass die Menschen in Bewegung kommen und bleiben. Wir fördern Angebote des Breitensports für alle Leistungsklassen – für ein gesundes Leben, für Körper und Geist.
Erziehung, Volks- und Berufsbildung
Bildung ist Grundlage für eine offene, demokratische Gesellschaft. Wir unterstützen den freien Zugang zu formalen und non-formalen Bildungsangeboten – vor allem für junge Menschen mit spezifischen Lernschwächen.
Natur- und Umweltschutz
Schutz und Erhalt der ökologischen Vielfalt und von Lebensräumen sowie der Kampf gegen den Klimawandel sind die größten Herausforderungen unserer Zeit und für die Zukunft. Hier übernehmen wir Verantwortung.
Mildtätige Zwecke
Die direkte Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher, von Wohnungslosen sowie Schwerkranken ist wichtiger Bestandteil unseres Engagements und integraler Stiftungszweck.
Der Stiftungsrat im Überblick
Geförderte Projekte von 2020-2024
Kontakt:
Projektmanager Niklas Boedts
niklas.boedts@dfb-stiftungen.de
Tel.: 02242 - 918 85 12