Fünf Jahre "Wir für euch": Die Stiftung der Nationalmannschaft feiert Jubiläum

Am 22. April 2020 wurde die Stiftung der Nationalmannschaft gegründet. Heute feiert sie ihr fünfjähriges Bestehen. Die Stiftung engagiert sich für die Förderung von Bildung, Sport, sowie in der Jugend- und Altenhilfe. Auch die Unterstützung von bürgerschaftlich engagierten Menschen steht im Fokus des Wirkens der durch die DFB-Stiftung Egidius Braun treuhänderisch verwalteten Einrichtung. Im Mai findet in diesem Kontext das zweite Berlin-Forum der Stiftung statt. Über fünf Tage sind dann junge "Demokratie-Talente" in der Bundeshauptstadt zu Gast.

Mannschaftskapitän Joshua Kimmich, Vorsitzender des Stiftungsrates, sagt: "Uns als Nationalmannschaft ist es wichtig, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Über unsere gemeinsame Stiftung konnten wir zusammen mit starken Partnern und Einrichtungen in den vergangenen fünf Jahren schon einiges bewegen. Hier werden wir weiter dranbleiben und das 'Wir für euch' auch in Zukunft mit Leben füllen."

"Butze" als Kern der Partnerschaft mit Straßenkinder

Seit der Gründung hat die Stiftung der Nationalmannschaft bisher etwa 100 verschiedene Förderprojekte in den Bereichen Umweltschutz, Jugend- und Altenhilfe sowie Bildung unterstützt und zudem eigene Programme realisiert. Eine enge Zusammenarbeit gibt es beispielsweise auch mit Teach First sowie den Bahnhofsmissionen und Tafeln in Deutschland. Zuletzt hatte Stiftungsratsmitglied Rudi Völler vor dem Länderspiel gegen Italien die Bahnhofsmission in Dortmund besucht.

Ein wichtiger Baustein für die Zukunft ist die Partnerschaft mit der Hilfsorganisation Straßenkinder e.V., die zunächst für fünf Jahre geplant ist. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Unterstützung der "Butze", einer Einrichtung von Straßenkinder e.V., die in Berlin obdach- und wohnungslosen Jugendlichen warme Mahlzeiten, Übernachtungsplätze und Beratungsangebote bietet. Das Engagement gegen Obdach- und Wohnungslosigkeit ist seit Anbeginn ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit.

Mehr Infos zur Stiftung der Nationalmannschaft gibt es unter www.wirfuereuch.com.