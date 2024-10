Ein Tag, an dem man Smoothies mixt und Alpakas streichelt, klingt nach Spaß - und wenn dann auch noch Peter Maffay den Trecker startet und Julian Nagelsmann zum Fußballspielen einlädt, ist klar: Dieser Tag wird etwas ganz Besonderes. Klingt wie ausgedacht? Für neun Schülerinnen und Schüler der Max-Wittmann-Schule aus Dortmund wurde genau das diese Woche Wirklichkeit. Auf Einladung der Stiftung der Nationalmannschaft und der Peter Maffay Stiftung verbringen sie eine unbeschwerte Woche in Oberbayern.

Gut Dietlhofen ist ein ganz besonderer Ort. Außerhalb von Weilheim in Oberbayern liegt das 70 Hektar große Anwesen mitten in der Natur, umgeben von alten Bäumen, Wiesen und Seen. Das Gut, das Peter Maffay gehört und von seiner Stiftung genutzt wird, bietet traumatisierten Kindern an mehr als 40 Wochen jährlich einen Ort der Erholung.

"Die Kinder haben hier die Möglichkeit, Esel oder Bisons kennenzulernen, sich im Freien auszutoben und an kreativen Aktivitäten teilzunehmen", sagt Musiker Peter Maffay. "Es ist mir ein Herzensanliegen, Kindern und Jugendlichen, die in ihrem Leben Herausforderungen zu meistern haben, einen Ort der Geborgenheit zu bieten." Die im Jahr 2000 gegründete Peter Maffay Stiftung betreibt ähnliche Einrichtungen auf Mallorca und in Rumänien sowie am Starnberger See, die therapeutische Programme für Kinder und Jugendliche anbieten.

Kicken mit dem Bundestrainer

Auch die Stiftung der Nationalmannschaft setzt sich seit März 2020 unter anderem für die Jugendhilfe ein. Zusammen mit der DFB-Stiftung Egidius Braun unterstützt die Stiftung mit der Initiative "Kinderträume" junge Menschen. Einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Max-Wittmann-Schule wurde so ein einwöchiger Aufenthalt auf Gut Dietlhofen ermöglicht. Die Max-Wittmann-Schule in Dortmund ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt auf geistige Entwicklung. Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren werden dort unterrichtet. Ziel ist es, sie trotz ihrer Einschränkungen zu größtmöglicher Selbstständigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu befähigen.

Beim Überraschungsbesuch von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Peter Maffay konnten die vier Mädchen und fünf Jungs ihren Augen kaum trauen. Zuerst ging es zusammen mit dem Bundestrainer auf das Minispielfeld. Passen und Torschuss standen auf dem Programm der Trainingseinheit.

"Man vergisst im Alltag oft, welche Kraft und Freude ein einfaches Spiel auslösen kann", sagt Julian Nagelsmann. "Es war inspirierend, die Kinder lachen zu sehen. Es ist schön, dass wir ihnen hier zusammen mit Peter und seinem Team unvergessliche Tage ermöglichen können."

Alpakas und Selfies mit Nagelsmann und Maffay

Im Anschluss an die Einheit ging es für die Gruppe zu den Tieren, wobei vor allem die Alpakas und Esel großes Interesse weckten. Danach ließ Peter Maffay den Trecker an. Für Fotos durften die Kinder natürlich auch auf den Trecker klettern und von dort die Aussicht über das Gut genießen.

Zum Abschluss gab es Geschenke, Selfies und Autogramme sowie zur Stärkung leckere Smoothies. Smoothies, Alpakas, Peter Maffay und Julian Nagelsmann – klingt fast wie ausgedacht. Ist es aber nicht, sondern ein ganz besonderer Tag auf Gut Dietlhofen.