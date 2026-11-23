Google Pixel Frauen-Bundesliga
Bilder des 11. Spieltags: Mainz siegt erstmals in der Bundesliga
Am 11. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga konnte der VfL Wolfsburg mit einem 2:1 bei RB Leipzig den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München, der zum Abschluss des Wochenendes mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim erfolgreich war, bei sechs Punkten halten. Eintracht Frankfurt festigte indes mit dem 2:0 gegen den Hamburger SV den dritten Tabellenplatz, während Bayer 04 Leverkusen durch das 3:0 bei Union Berlin weiterhin nur einen Zähler hinter den Hessinnen rangiert. Im Verfolgerfeld trennten sich Werder Bremen und der 1. FC Köln 2:2 und bleiben damit auf den Rängen fünf und sechs. Der SC Freiburg verbesserte sich durch das 2:0 zuhause gegen den VfB Stuttgart auf Platz acht. Im Tabellenkeller sorgte Mainz 05 mit dem 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg für eine Überraschung. Die Mainzerinnen feierten damit ihren ersten Saisonsieg und verkürzten den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf sechs Punkte. Der Heimerfolg war zudem der erste Bundesligadreier der Vereinsgeschichte. Nürnberg verpasste dagegen die Chance, sich vor der anstehenden Länderspielpause ein Stück von den Abstiegsrängen abzusetzen, und bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. DFB.de hat die Bilder des 11. Spieltags.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: dfb
Bayern-Frauen bauen Serie aus und stellen Vereinsrekord ein
Elftes Spiel, elfter Sieg: Die Bilanz von Tabellenführer FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga bleibt makellos. Das Team von Trainer Barcala behielt zum Abschluss des 11. Spieltages gegen die TSG Hoffenheim daheim mit 1:0 die Oberhand.
Freiburgs Selina Vobian: "Schritt in die richtige Richtung"
Nur sieben Minuten nach ihrer Einwechslung brachte Selina Vobian den SC Freiburg beim 2:0 gegen den VfB Stuttgart in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf die Siegerinnenstraße. Mit DFB.de spricht die 24-Jährige über das Ende der Negativserie.
11. Spieltag: Hier ist FC Bayern gegen Hoffenheim live zu sehen
Zum Abschluss des 11. Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga und vor der Länderspielpause empfängt Meister und Tabellenführer FC Bayern München heute (ab 18 Uhr) die TSG Hoffenheim. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen zusammen.