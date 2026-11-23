Am 11. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga konnte der VfL Wolfsburg mit einem 2:1 bei RB Leipzig den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München, der zum Abschluss des Wochenendes mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim erfolgreich war, bei sechs Punkten halten. Eintracht Frankfurt festigte indes mit dem 2:0 gegen den Hamburger SV den dritten Tabellenplatz, während Bayer 04 Leverkusen durch das 3:0 bei Union Berlin weiterhin nur einen Zähler hinter den Hessinnen rangiert. Im Verfolgerfeld trennten sich Werder Bremen und der 1. FC Köln 2:2 und bleiben damit auf den Rängen fünf und sechs. Der SC Freiburg verbesserte sich durch das 2:0 zuhause gegen den VfB Stuttgart auf Platz acht. Im Tabellenkeller sorgte Mainz 05 mit dem 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg für eine Überraschung. Die Mainzerinnen feierten damit ihren ersten Saisonsieg und verkürzten den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf sechs Punkte. Der Heimerfolg war zudem der erste Bundesligadreier der Vereinsgeschichte. Nürnberg verpasste dagegen die Chance, sich vor der anstehenden Länderspielpause ein Stück von den Abstiegsrängen abzusetzen, und bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. DFB.de hat die Bilder des 11. Spieltags.