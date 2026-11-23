Elftes Spiel, elfter Sieg: Die Bilanz von Tabellenführer und Titelverteidiger FC Bayern München in der Google Pixel Frauen-Bundesliga bleibt makellos. Das Team von Trainer José Barcala behielt zum Abschluss des 11. Spieltages gegen die TSG Hoffenheim vor eigenem Publikum 1:0 (1:0) die Oberhand und geht mit weiterhin sechs Punkten und zehn Toren Vorsprung vor dem ersten Verfolger VfL Wolfsburg in die Länderspielpause.

Vor 1600 Zuschauer*innen am FC Bayern Campus erzielte die spanische Nationalspielerin Edna Imade (8.) den einzigen Treffer der Partie. Seit nun 53 Partien (49 Siege, vier Remis) sind die Münchnerinnen unbesiegt, bauten damit ihren Ligarekord weiter aus. Dazu stellten sie jetzt auch die Vereinsbestmarke der Männer ein. Diese waren von November 2012 bis März 2014 ebenfalls in 53 Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen geblieben.

Barcala: "Wichtiger Sieg"

"Es war kein wirklich gutes Spiel von uns, aber am Ende haben wir die drei Punkte eingefahren und das zählt", erklärte José Barcala. "Es war ein wichtiger Sieg für uns. Die zurückliegenden Wochen waren sehr anstrengend, das hat man auch gemerkt. Natürlich passt die Abstimmung nicht immer zu 100 Prozent, wenn man so viele Wechsel vornimmt. Aber wir hatten viele intensive Spiele und mussten rotieren. Unsere Serie ist eine Konsequenz der guten Arbeit und der Mentalität der Spielerinnen sowie des gesamten Staffs. Ich bin sehr stolz auf das Team."

TSG-Trainerin Eva-Maria Virsinger betonte: "Unsere Mannschaft hat eine sehr stabile, reife und leidenschaftliche Leistung gezeigt. Wir hatten immer wieder gute Balleroberungen, weil wir giftig im Gegenpressing waren. Daraus hätten wir noch mehr machen können, am Ende hat uns ein wenig das Abschlussglück gefehlt. Aber wie wir in der zweiten Halbzeit marschiert sind, wie wir mutig waren und die Tiefe gesucht haben: Das war ein großer Schritt. Ich kann nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen."

Hoffenheims Stürmerin Svenja Fölmli meinte: "Wir haben alles reingeworfen. Schade, dass es nicht für ein Tor gereicht hat.- Wir haben uns jedoch nichts vorzuwerfen. Gegen den FC Bayern muss man defensiv alles geben. Das haben wir alle getan und darauf können wir stolz sein. Wir sehen von Woche zu Woche Fortschritte in unserem Spiel.Hoffentlich geht es für uns nun weiter aufwärts."

Oberdorf feiert Comeback

Im Vergleich zum 4:0 bei Austria Wien in der UEFA Women’s Champions League am zurückliegenden Wochenende veränderte Bayern-Trainer José Barcala seine Anfangsformation auf insgesamt sechs Positionen. Stine Ballisager, Jovana Damnjanović, Sarah Mattner, Alara, Bernadette Amani und Sophie Proost starteten an Stelle von Magdalena Eriksson (Kniebeschwerden) sowie Giulia Gwinn, Linda Dallmann, Momoko Tanikawa, Pernille Harder und Sarah Zadrazil (alle Bank).

Erstmals wieder zum Aufgebot gehörte Nationalspielerin Lena Oberdorf nach ihrer erneuten Verletzungspause. Zuletzt war die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin Anfang September beim 4:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg zum Einsatz gekommen. Nun feierte sie in der Schlussphase als Einwechselspielerin ihr Comeback. "Es tut sehr gut, endlich wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Lena Oberdorf im Interview bei Sport1. "Es war schwierig, erneut so lange zuschauen zu müssen. Der Verein, meine Partnerin und meine Familie haben mich aber aufgefangen und sehr gut betreut. Jetzt fühle ich mich bereit, wieder dauerhaft dabei zu sein. Was das Spiel angeht, hat es uns die TSG nicht leichtgemacht. Es war ein hartes Stück Arbeit."

Bei den Hoffenheimerinnen entschied sich Trainerin Eva-Maria Virsinger gegenüber dem späten 1:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg für drei Umstellungen. Lisann Kaut stand nach ihrer Zwangspause wieder zur Verfügung, außerdem rückten Valesca Ampoorter und Martine Fenger neu ins Team. Janna Grimm und Svenja Vöhringer hielten sich dafür als Ergänzungsspielerinnen bereit, Linda Natter fehlte angeschlagen. Nicht einsatzfähig waren außerdem Nadine Bitzer, Sara Ritter, Laia Martret sowie die beiden Langzeitverletzten Naomi Luyet und Féli Delacauw.

Frühe Führung durch Imade

Die Gästinnen aus dem Kraichgau starteten durchaus mutig in die Partie und tauchten mehrfach vor dem gegnerischen Tor auf. Dennoch gerieten sie schon früh in Rückstand. Ein Eckball von Klara Bühl wurde zwar zunächst abgewehrt. Den folgenden Nachschuss von Sophie Proost lenkte jedoch Mittelstürmerin Edna Imade, die am Fünf-Meter-Raum völlig frei an den Ball kam, zum 1:0 (8.) ins Netz.

Nach etwa einer Viertelstunde wurde der FC Bayern immer dominanter und hätte durchaus erhöhen können. TSG-Torhüterin Laura Dick parierte jedoch stark gegen Sophie Proost und die beiden Innenverteidigerinnen Lisa Doorn und Jonna van de Velde klärten jeweils in höchster Not gegen Franziska Kett und Alara. Außerdem wurde ein Abschluss von Klara Bühl von der Strafraumgrenze geblockt.

Kurz vor der Pause meldeten sich dann aber auch die TSG Hoffenheim noch einmal in der Offensive an. Gleich dreimal innerhalb kurzer Zeit musste FCB-Nationaltorhüterin Ena Mahmutovic eingreifen. Zunächst machte sie gegen Martine Fenger, die nach einem Steilpass von U 23-Nationalspielerin Marie Steiner zum Abschluss kam, die kurze Ecke zu. Dann war Ena Mahmutovic auch bei zwei abgefälschten Schüssen von Valesca Ampoorter und Svenja Fölmli jeweils auf dem Posten.

Dick hält stark gegen Bühl

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit liefen die Hoffenheimerinnen immer wieder hoch an, störten den FC Bayern schon im Spielaufbau und verzeichneten auch einige hohe Ballgewinne. Dabei liefen sie allerdings Gefahr, den Münchnerinnen schnelle Konter zu ermöglichen. Zunächst blieben aber beide Teams ohne gefährliche Abschlüsse. Erst nach einer knappen Stunde musste erneut Ena Mahmutovic bei einem Schlenzer von Marie Steiner aus halblinker Position und bei einem Kopfball von Jonna van de Velde zweimal eingreifen.

Erst nach den ersten Einwechselungen von Momoko Tanikawa (für Alara) und Pernille Harder (für Jovana Damnjanovic) bekamen die Bayern wieder ein Übergewicht. Prompt leitete die Japanerin Momoko Tanikawa mit einem mustergültigen Steckpass auf Klara Bühl die beste Chance zum 2:0 ein. Laura Dick wehrte den Linksschuss der Flügelstürmerin jedoch bravourös ab und hielt ihr Team damit im Spiel.

Van de Velde trifft Fölmli

Auf der Gegenseite legte Chiara Hahn für Mittelstürmerin Svenja Fölmli ab, die den Ball aber kurz vor dem Tor nicht voll traf und deshalb Ena Mahmutovic nicht überwinden konnte. Pech hatte wenig später TSG-Abwehrspielerin Jonna van de Valde, die nach einer Flanke von Marie Steiner aus vielversprechender Position zum Kopfball kam, dabei aber nicht das Tor, sondern ihre Mitspielerin Svenja Fölmli traf.

In der Schlussphase wurde beim FC Bayern nach Linda Dallmann und Sarah Zadrazil erstmals auch wieder Lena Oberdorf eingewechselt und kam so zu ihrem dritten Einsatz in der laufenden Saison. Sie half mit, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, und hatte sogar noch das 2:0 auf dem Fuß. Nach einer Hereingabe von Sophie Proost schloss Lena Oberdorf sofort ab, traf aber den Ball nicht optimal und scheiterte an der erneut gut reagierenden Laura Dick.