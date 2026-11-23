Nur sieben Minuten nach ihrer Einwechslung brachte Selina Vobian den SC Freiburg beim 2:0-Derbysieg gegen den VfB Stuttgart in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf die Siegerinnenstraße. Im DFB.de-Interview spricht die 24 Jahre alte Offensivspielerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über das Ende der Negativserie, die neue Rekordspielerin Lisa Karl und die anstehende Länderspielpause.

DFB.de: Wie groß war die Erleichterung nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart, Frau Vobian?

Selina Vobian: Die drei Punkte waren enorm wichtig für uns. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Puffer nach unten.

DFB.de: War es auch deshalb etwas Besonderes, weil es das erste Baden-Württemberg-Duell zwischen beiden Klubs in der Google Pixel Frauen-Bundesliga war?

Vobian: Ein Derby zu gewinnen, ist immer besonders. Die Rivalität zwischen beiden Vereinen ist sicherlich im Frauenbereich noch nicht so groß wie bei den Männern. Aber das kann ja noch werden. (lacht)

DFB.de: Sie wurden erst in der Schlussphase eingewechselt. Was hatte Ihnen Trainer Marco Konrad mit auf den Weg gegeben?

Vobian: Ich sollte einfach mein Spiel auf den Platz bringen, um die Partie möglichst noch auf unsere Seite zu ziehen. Das hat ja dann zum Glück auch geklappt.

DFB.de: Zuvor hatte das Team zahlreiche Chancen vergeben, unter anderem auch schon Latte und Pfosten getroffen. Waren Sie sich dennoch sicher, dass Sie noch eine Möglichkeit bekommen werden?

Vobian: Ich war mir auf jeden Fall sicher, dass wir als Team noch mindestens eine Chance kriegen werden. Der Glaube war definitiv da. Ich hatte auch deshalb ein gutes Gefühl, weil die Leistung der Mannschaft absolut gestimmt hat.

DFB.de: Nach Ihrem Treffer war Kapitänin Lisa Karl, die mit ihrem 196. Einsatz zur neuen Rekordspielerin des Sport-Clubs wurde, die erste Gratulantin. Hat sie sich bedankt, dass Sie ihr zum Jubiläum drei Punkte beschert haben?

Vobian: Das musste sie nicht. Lisa stand bei der Aktion ganz in meiner Nähe, zusammen haben wir uns dann einfach riesig gefreut, dass endlich das verdiente Tor gefallen ist. Dass der Sieg mit ihrem Rekordspiel zusammengefallen ist, war natürlich passend und umso besser.

DFB.de: Welche Bedeutung hat Lisa Karl für die Mannschaft und was zeichnet die besonders aus?

Vobian: Sie ist eine absolute Leaderin und eine Grundstütze des Teams. Lisa ist immer für jede Mitspielerin da und eine echte Persönlichkeit.

DFB.de: Wie gut tut Ihnen das Erfolgserlebnis auch persönlich?

Vobian: Ein Tor zu erzielen, ist immer gut - natürlich auch für das eigene Selbstvertrauen.

DFB.de: Bisher haben Sie in dieser Saison noch nicht einmal über 90 Minuten gespielt. In welchen Bereichen müssen Sie sich verbessern?

Vobian: Ich gebe jeden Tag im Training alles, um an mir zu arbeiten und mich anzubieten. Selbstverständlich würde ich mir mehr Spielzeit wünschen. Der Trainer hat aber viele Optionen, der Konkurrenzkampf im Kader ist groß. Außerdem wird im Offensivbereich schon mal häufiger gewechselt.

DFB.de: Trotz Ihrer erst 24 Jahre gehören Sie inzwischen schon zu erfahreneren Spielerinnen. Wie würden Sie Ihre Rolle im Team beschreiben?

Vobian: Ich sehe mich jetzt noch nicht als Führungsfigur, wenn Sie das meinen. Es ist allerdings richtig, dass wir sehr viele jüngere Spielerinnen im Kader haben, denen ich auch schon mal Hilfestellung geben kann. Genau das zeichnet den SC Freiburg ja auch aus.

DFB.de: Vor dem Stuttgart-Spiel hatte der SC Freiburg vier Ligaspiele in Folge verloren. Woran machen Sie diese Negativserie fest?

Vobian: Ich würde sagen, dass wir es nicht immer geschafft haben, unseren Matchplan gut umzusetzen. Hinzu kamen einige unglückliche und sehr späte Gegentore wie etwa beim 0:1 in Hoffenheim. Wenn man dann mal zwei oder drei Spiele verloren hat, dann macht das auch etwas mit dem Kopf. Deshalb war es besonders wichtig, gegen Stuttgart in der Defensive stabil zu stehen. Die Partie war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.

DFB.de: Nach der Last-Minute-Niederlage in Hoffenheim war der Vorsprung vor der Gefahrenzone der Liga auf zwei Punkte geschrumpft. Mal ehrlich: Wie sehr haben Sie in der Tabelle nach unten geschaut?

Vobian: Ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, nicht auf die Tabelle zu achten. Wir wussten ganz genau, dass wir im schlechtesten Fall sogar auf einen Abstiegsplatz hätten rutschen können. Deshalb wollten wir das Spiel gegen Stuttgart unbedingt gewinnen.

DFB.de: Jetzt hat sich das Team wertvolle Luft verschafft, in der unteren Tabellenhälfte geht es aber nach wie vor sehr eng zu. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Vobian: Man merkt, dass die Mannschaften in der Liga immer enger zusammenrücken und dass das Niveau insgesamt steigt. Auch die Teams, die von unten kommen, werden immer stärker. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns bald weiter absetzen können.

DFB.de: Das nächste Ligaspiel findet wegen der Länderspielpause erst am 13. Dezember gegen den VfL Wolfsburg statt. Wie werden Sie die Zeit nutzen?

Vobian: Die Spielerinnen, die nicht mit ihren Nationalteams auf Reisen sind, haben für die kommende Woche individuelle Trainingspläne erhalten, um auch ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Danach werden wir das Mannschaftstraining wieder aufnehmen und uns intensiv auf die nächste Aufgabe vorbereiten.

DFB.de: Was nehmen Sie sich für den Endspurt vor der Winterpause und das neue Jahr vor?

Vobian: Mit Wolfsburg und Eintracht Frankfurt treffen wir in diesem Jahr noch auf zwei sehr gute Mannschaften, die nicht von ungefähr ganz oben mitspielen. Wir haben aber schon gezeigt, dass wir auch gegen solche Gegner punkten können. Insgesamt ist es unser Ziel, uns in absehbarer Zeit möglichst viele Punkte zu sammeln, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Dazu wollen wir im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen, am liebsten bis ins Endspiel. Für das Viertelfinale im März wünsche ich mir auf jeden Fall ein Heimspiel. Mit unseren Fans im Rücken ist gegen jeden Gegner alles möglich.