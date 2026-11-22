Für den 1. FSV Mainz 05 hat das Warten auf die ersten Punkte der Vereinsgeschichte in der Google Pixel Frauen-Bundesliga ein Ende. Am 11. Spieltag behauptete sich der Liganeuling im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0). Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt für das Schlusslicht nun sechs Zähler.

Vor 1000 Zuschauer*innen im Bruchwegstadion ließ Kara Bathmann (34.) die Mainzerinnen im ersten Spiel nach der Freistellung von Aufstiegstrainer Takashi Yamashita gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenverbleib jubeln. Dem 1. FC Nürnberg fehlt nach der zweiten Niederlage nacheinander ein Punkt bis zur sicheren Zone.

Pollak neu in der Startelf

Beim 1. FSV Mainz 05 entschieden sich die beiden vorübergehend in der Verantwortung stehenden Co-Trainer Marcel Kostadinov und Sho Chikaraishi für vier Wechsel in der Anfangsformation. Im Vergleich zum 1:6 beim Hamburger SV gehörten Paula Flach, Sabina Jackson, Lara Martin und Vital Kats zur Startelf. Dafür blieben Gentiana Fetaj, Emma Junold, Suguri Hashitani und Maja Pageler zunächst draußen.

Der 1. FC Nürnberg startete personell nahezu unverändert. Lediglich Leia Varley, die beim 0:1 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln die Rote Karte gesehen hatte und nun gesperrt fehlte, wurde durch Leia Varley ersetzt. Marlene Lindner und Amélie Thöle standen FCN-Trainer Omar Adlani weiterhin nicht zur Verfügung.

Schön verhindert Rückstand

Die Nürnbergerinnen übernahmen von Beginn an die Initiative und setzten den 1. FSV Mainz 05 immer wieder früh unter Druck. Bereits nach wenigen Sekunden legte Kapitänin Nastassja Lein für Louna Lapassouse ab, deren Versuch die Mainzer Torhüterin Marisa Schön jedoch abwehren konnte. Den Nachschuss aus spitzem Winkel setzte Fany Proniez ans Außennetz. Schon kurz darauf wurde es erneut gefährlich. Nach einem Steilpass in den gegnerischen Strafraum entschied sich Fany Proniez für einen Querpass, statt selbst zu schießen. Louna Lapassouse wurde aber im letzten Moment noch von der Mainzer Defensive geblockt.

Auch danach blieb der 1. FC Nürnberg am Drücker. Nastassja Lein suchte Fany Proniez, Paula Flach konnte für die Mainzerinnen den Pass aber zur Ecke klären. Einige Minuten später kam Nastassja Lein selbst in eine aussichtsreiche Abschlussposition. Torhüterin Marisa Schön lenkte den Versuch über die Latte. Auch am nächsten Angriff der Nürnbergerinnen war die auffällige FCN-Spielführerin beteiligt. Den Schuss von Nastassja Lein lenkte Marisa Schön im letzten Moment zur Seite. Den Abpraller drückte Louna Lapassouse zwar über die Linie, dabei stand die Französin aber im Abseits.

Anschließend kam der 1. FSV Mainz 05 allmählich besser in die Begegnung. Über eine nun stabilere Defensivleistung trauten sich die Mainzerinnen auch im Spiel nach vorne mehr zu. Eine flache Hereingabe von Mattson Strickler konnte die Nürnberger Defensive nicht entscheidend klären. Nadine Anstatt behauptete den Ball und legte für Kara Bathmann ab, die sehenswert und unhaltbar für Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero zum 1:0 (34.) ins linke untere Eck verwandelte. Auch nach dem Führungstor ließen die Gastgeberinnen nicht mehr viel zu. Es ging mit der Führung für den 1. FSV Mainz 05 in die Halbzeitpause.

Proniez trifft den Pfosten

Der zweite Durchgang startete nicht ganz so temporeich wie noch die erste Halbzeit. Dennoch kam der 1. FSV Mainz 05 zu einer guten Gelegenheit. Einen Schuss von Vital Kats fälschte Nadine Anstatt knapp am Tor vorbei ab. Auf der Gegenseite spitzelte Fany Proniez ein Zuspiel von Lara Meroni an der Mainzer Torhüterin Marisa Schön vorbei, traf dann aber aus spitzem Winkel den Pfosten. Im unmittelbar folgenden Konter schoss Mattson Strickler für die Mainzerinnen am Tor vorbei.

Auch nach etwas mehr als einer Stunde ging es noch hin und her. Mit zunehmender Dauer erspielte sich der 1. FC Nürnberg aber wieder ein Übergewicht. Beim Schuss von Emöke Pápai fehlten nur wenige Zentimeter. Kurz darauf konnte die Mainzer Defensive eine flache Hereingabe von Fany Proniez vor Nastassja Lein klären. Nach einer halbhohen Flanke von rechts setzte Nastassja Lein ihre Direktabnahme über die Latte.

Romero eilt nach vorne

Für die Schlussphase erhöhten die Nürnbergerinnen weiter den Druck. Nach einer Ecke köpfte Alexsandra Lobanova rechts am Tor vorbei. Die Mainzer Torhüterin Marisa Schön musste bei einem Flachschuss der ins Spiel gekommenen Jacqueline Baumgärtel ihr Können zeigen.

Der 1. FSV Mainz 05 lauerte längst auf schnelle Gegenstöße. Nach einem solchen Konter klärte Nürnbergs Marie Bleil die Hereingabe der eingewechselten Gentiana Fetaj im letzten Moment am langen Pfosten. In den Schlussminuten ging auch Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero bei einer Ecke mit nach vorne. Die Mainzerinnen verteidigten aber bis zum Ende konzentriert und durften am Ende den ersten Dreier in der höchsten deutschen Spielklasse bejubeln.