Der SC Freiburg stoppte am 11. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga seinen Negativtrend mit einem späten Derbysieg. Das Team von Trainer Marco Konrad gewann das erste Baden-Württemberg-Duell gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart 2:0 (0:0) und holte erstmals nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Dreier.

Vor 3626 Zuschauer*innen im Dreisamstadion trafen die eingewechselte Selina Vobian (86.) und U 23-Nationalstürmerin Luca Birkholz (88.) erst in der Schlussphase für die Breisgauerinnen, die sich zuvor ein deutliches Chancenplus erarbeitet hatten. Allein Luca Birkholz traf zuvor schon Latte und Pfosten. Allerdings hatte auch der VfB in einem äußerst unterhaltsamen Spiel einige gute Möglichkeiten, musste am Ende jedoch die fünfte Niederlage in den zurückliegenden sechs Begegnungen hinnehmen.

Rekordspielerin Karl geehrt

Bereits vor dem Anpfiff wurde Freiburgs neue Rekordspielerin Lisa Karl offiziell geehrt. Die 29 Jahre alte Kapitänin und Außenverteidigerin bestritt ihre 196. Partie für den Sport-Club in der höchsten deutschen Spielklasse und löste damit Ex-Nationalspielerin Hasret Kayikci ab. Von ihrer Vorgängerin, die dem Verein nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als Funktionärin erhalten blieb, sowie von Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick bekam Lisa Karl einen Bilderrahmen mit einem Jubiläumstrikot überreicht.

"Ich bin sehr froh, mit beiden Persönlichkeiten eng zusammenarbeiten zu können", betont2 Trainer Marco Konrad. "Beide haben den Freiburger Fußball über viele Jahre geprägt. Lisa ist ein absoluter Anker in unserer Mannschaft - sportlich wie menschlich wichtig."

Jubilarin Lisa Karl meinte gegenüber MagentaSport: "Ich bin stolz auf das Team, das in einer schwierigen Situation sehr gut performt hat. Wir sind geduldig geblieben und haben am Ende auch verdient gewonnen. So war es ein perfekter Tag für uns."

Schneck: "Aus Fehlern lernen"

"Es war eine sehr gute Teamleistung", sagte auch Freiburgs U 23-Nationalspielerin Emma Memminger, die als Vorbereiterin an beiden Treffern entscheidend beteiligt war, im Interview mit MagentaSport. "Wir haben zusammen gut verteidigt und ganz zum Schluss unsere Chancen genutzt."

VfB-Trainer Nico Schneck erklärte: "Man hat gemerkt, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. Es war ein Kampfspiel, vor allem in der zweiten Halbzeit ging es hin und her. Die Niederlage ist bitter, geht aber insgesamt auch in Ordnung. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen." Stuttgarts Stürmerin Nicole Billa betonte: "Unter dem Strich waren wir nicht konsequent genug - offensiv wie defensiv."

Stegemann kehrt zurück

Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage im badischen Derby bei der TSG Hoffenheim (0:1) hatte sich Freiburgs Trainer Marco Konrad für drei Umstellungen in seiner Anfangsformation entschieden. Alina Axtmann, Lisa Kolb und Luca Birkholz liefen von Beginn an auf, während Mia-Lena Maas, Alena Bienz und Selina Vobian zunächst auf der Bank Platz nahmen. Weiterhin nicht zur Verfügung standen dagegen Laura Benkarth, Ingibjörg Sigurðardóttir, Meret Felde (alle Baby- oder Schwangerschaftspause) sowie Nora Scherer, Zoe Schick (beide Kreuzbandriss), Tessa Blumenberg (Reha), Nia Szenk (Adduktorenprobleme) und Jana Vojteková (muskuläre Beschwerden).

Beim VfB Stuttgart gab es gegenüber der ebenfalls sehr späten Heimniederlage gegen Bayer 04 Leverkusen (2:3) nur einen Wechsel in der Startelf, weil Innenverteidigerin Janina Hechler krankheitsbedingt passen musste. Für sie kehrte die Ex-Freiburgerin Greta Stegemann nach einer kurzen Verletzungspause ins Team zurück. Von 2016 bis 2026 hatte die 25-Jährige das Trikot des Sport-Clubs getragen, schaffte den Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Frauenmannschaft. Ebenfalls an seine frühere Wirkungsstätte kehrte VfB-Trainer Nico Schneck zurück, der vor seinem Wechsel nach Stuttgart knapp zwei Jahre als Co- und Interimstrainer bei den Breisgauerinnen gearbeitet hatte.

Giuliani mit starken Paraden

Die Freiburgerinnen waren schon in der Anfangsphase das aktivere Team, verzeichneten die ersten Abschlüsse und kamen nach einer Viertelstunde auch zur ersten Großchance. Im Anschluss an einen Eckball von Ilayda Acikgöz scheiterte erst die aufgerückte Julia Stierli an VfB-Torfrau Laura Giuliani, die anschließend mit einem starken Reflex auch den Nachschuss von Maj Schneider aus kurzer Entfernung parierte.

Ebenfalls dicht am Führungstreffer waren nur wenig später die Gäste aus dem Schwabenland. Nach einem schnellen Konter setzte Kapitänin Maximiliane Rall mit einem eleganten Lupfer Mittelstürmerin Nicole Billa ein. Die Österreicherin ließ ihre Gegenspielerin Alina Axtmann aussteigen, zirkelte die Kugel dann aber aus nahezu optimaler Schussposition rechts am Tor vorbei.

Vor der Pause erhöhten die Freiburgerinnen noch den Druck und erarbeiteten sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, unter anderem durch Borbala Vincze und erneut Maj Schneider. Pech hatte Luca Birkholz, die nach einem klugen Zuspiel von Borbala Vincze nur die Latte traf. Außerdem war Laura Giuliani unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff bei einem Versuch von Ilayda Acikgöz glänzend auf dem Posten.

Reimann verhindert Rückstand

Zur Pause reagierte Stuttgarts Trainer Nico Schneck mit dem Wechsel, brachte Svenja Hecke für Luzie Zähringer. Die erste Chance hatte aber erneut der SC Freiburg, als Ilayda Acikgöz den VfB-Kasten mit einem Freistoß aus halbrechter Position verfehlte.

Ein Fehlpass von Luca Birkholz in der eigenen Hälfte hätte dann fast zum 0:1 geführt. Nach einem starken Steckpass von U 23-Nationalspielerin Dafina Redzepi zog die frühere Bundesliga-Torschützenkönigin Nicole Billa von der Strafraumgrenze ab - und zwang Freiburgs erst 17 Jahre alte Torhüterin Anna Reimann zu einer Glanzparade.

Am Drücker blieb jedoch der SC Freiburg, der zum zweiten Mal Aluminium-Pech hatte, als Luca Birkholz nach einer Flanke der eingewechselten Alena Bienz aus kurzer Entfernung an den Pfosten köpfte. Ebenfalls per Kopfball hatte auf der anderen Seite VfB-Spielführerin Maximiliane Rall noch einmal die Chance zur Führung, scheiterte jedoch ebenfalls an Anna Reimann, die den Ball aus dem linken unteren Eck fischte.

In den Schlussminuten erlösten die eingewechselte Selina Vobian (86.) mit einem Schuss aus der Drehung und Luca Birkholz (88.) mit einer sehenswerten Direktabnahme die Breisgauerinnen. Zu beiden Toren leistete Emma Memminger die Vorarbeit.